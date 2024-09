Angarano: “Da diversi giorni siamo al lavoro per la riapertura delle scuole”

“Già da diversi giorni siamo al lavoro per la riapertura delle scuole, con l’obiettivo di far trovare alle comunità scolastiche ambienti idonei e accoglienti”. Lo dichiara in una nota il Sindaco Angelantonio Angarano.

“Sono in corso operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria – prosegue – negli edifici scolastici di competenza comunale. Abbiamo sanificato le cisterne, stiamo procedendo alla pulizia e al diserbo delle aree verdi, è in corso la realizzazione delle strisce pedonali nelle aree esterne.

Alla scuola Angela Di Bari stiamo per ultimare i lavori al lastrico solare per evitare che, in occasioni di piogge, ci siano infiltrazioni di acqua, un fenomeno che per anni ha creato pesanti disagi. Contestualmente sono in corso i lavori di pitturazione all’interno, laddove si erano verificati danni proprio a causa di questo problema”.

“Capitolo mensa scolastica: siamo consapevoli che sia un servizio essenziale per le famiglie tanto che in pochi anni abbiamo nettamente migliorato sia la qualità dei pasti, sia la funzionalità. Stiamo lavorando con gli uffici – afferma il primo cittadino – per far partire il servizio il prima possibile, nel mese di ottobre. È pronto l’avviso pubblico per raccogliere le iscrizioni, lo pubblicheremo nei prossimi giorni”.

“Ovviamente siamo al lavoro anche sul fronte del trasporto pubblico. Come gli anni scorsi, ci saranno autobus diretti alle scuole secondarie di secondo grado e ci saranno le navette che collegano la scuola Monterisi ai plessi scolastici Don Pasquale Uva e Battisti-Ferraris. A stretto giro comunicheremo gli orari e le linee. Insomma, siamo al lavoro a 360 gradi sul mondo della scuola per il bene dei nostri bimbi e ragazzi nonché delle comunità scolastiche. E, come sempre – conclude Angarano – per la tranquillità di noi genitori e delle famiglie”.