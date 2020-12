Angarano: “Continuiamo battaglia a sporcaccioni, volto positivo i giovani volontari” / VIDEO

“Ecco come alcuni incivili deturpano la nostra Città pensando di farla franca, senza vergogna. Noi invece continuiamo la nostra battaglia agli sporcaccioni che inquinano e sfregiano Bisceglie, non facendosi scrupoli neanche con la pandemia in corso”. Queste le parole del Sindaco Angelantonio Angarano che ieri sera hanno accompagnato il video che mostra i concittadini incivili che lasciano rifiuti in varie zone della città.

“Negli ultimi giorni sono state effettuate una decina di multe, quasi un centinaio nel 2020. Non ci fermeremo e continueremo a scovare, con ogni mezzo, chi manca di rispetto a Bisceglie e a tutti coloro che osservano le regole del vivere civile e si impegnano per tenere la nostra Città pulita”.

“E poi passiamo al volto bello e pulito di Bisceglie che ci infonde speranza per il futuro. Da diversi giorni la nostra costa – evidenzia Angarano – è disseminata di giovani volontari intenti a pulire le spiagge. Dai ragazzi sta partendo un risveglio delle coscienze che sta coinvolgendo sempre più persone e sta diventando contagioso e questo contagio, diversamente dal Covid, fa bene alla Città è il contagio dell’amore per Bisceglie, della Cittadinanza attiva e si fa portatore di un messaggio universale: la nostra Città è la nostra Casa, chi ama Bisceglie non la sporca. Grazie a tutti, ragazzi, per quello che state facendo e per il #messaggio che state trasmettendo”.