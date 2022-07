Angarano: “Cominciati i lavori per un dogpark a Sant’Andrea” / VIDEO

“In tanti, anche in questi, giorni, mi avete chiesto un’area per i nostri amici a quattro zampe. Stamattina ho fatto un sopralluogo in Corso Dott. Sergio Cosmai angolo Via Villa Frisari, nel quartiere Sant’Andrea, dove sono cominciati i lavori per la realizzazione di un dogpark, una novità assoluta per Bisceglie”. Ad annunciarlo è il sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano con un video sui social.

“Sarà un’area verde con ‘macchia mediterranea’ funzionale all’inclusione e alla socializzazione, alla promozione della cultura del rispetto degli animali”, prosegue il primo cittadino. “Un’opera che abbiamo seguito con l’Assessore ai lavori pubblici Angelo Consiglio. Un altro impegno che stiamo mantenendo”.