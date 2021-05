Angarano: “Centro vaccinazione oggi unico operativo nella Bat, serve collaborazione”

“Il nostro centro di vaccinazione popolare oggi è l’unico operativo nella Bat, come stabilito dalla Asl Bt in base alle disponibilità di vaccini”. A riferirlo è il sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano.

“Al Palacosmai, dunque, dalle ore 9 (fino alle 16) si effettuano sia prime dosi per le classi ’62 e ’63 che avevano la prenotazione e per coloro che non sono stati vaccinati ieri, sia seconde dosi secondo il calendario stabilito dalle Autorità Sanitarie. I prenotati di mercoledì 19 maggio, invece, saranno spostati a giovedì 20 maggio”.

“Colgo l’occasione per ringraziare i dottori e le dottoresse del Dipartimento di prevenzione della Asl Bt e dell’Ufficio igiene di Bisceglie per il loro lavoro incessante – prosegue il primo cittadino – e la Protezione Civile con i volontari delle associazioni cittadine per il fondamentale supporto logistico. Come noto, l’andamento della campagna vaccinale e l’organizzazione da parte della Asl Bt delle giornate negli hub vaccinali dipende dalle forniture di vaccini ad ogni Asl, che negli ultimi tempi sono insufficienti (benché la Puglia sia al primo posto in Italia per dosi somministrate rispetto a quelle ricevute) e dalla necessità di garantire quantitativi adeguati anche ai medici di medicina generale per il completamento della grande categoria dei soggetti fragili”.

“Modifiche del calendario, anticipazioni, accorpamenti, aperture e chiusure degli hub, non solo a Bisceglie ma in tutto il territorio provinciale, sono disposti dalla Asl Bt in base alle disponibilità dei vaccini, rispettando le indicazioni nazionali e regionali. Ciò purtroppo in taluni casi sta causando disagi nella popolazione e i comprensibili malumori di chi vede rinviato il proprio turno. Ne siamo consapevoli e chiediamo la comprensione e la collaborazione di tutti perché, pur nella complessità di questa campagna vaccinale – conclude Angarano – l’obiettivo condiviso rimane quello di procedere nel più breve tempo possibile, operando, come sempre, con trasparenza e correttezza”.