Angarano: “Abbandono rifiuti non è bravata, controlli saranno sempre più rigorosi” / VIDEO

«L’abbandono dei rifiuti non è una bravata, non è una scorciatoia: è un danno alla città e a chi la rispetta ogni giorno». Lo dichiara il sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano in riferimento al video pubblicato dove sono visibili numerose violazioni da parte di cittadini nel rilascio di rifiuti in maniera irregolare.

«Nel solo mese di dicembre sono state accertate 37 violazioni amministrative e 2 reati – continua il primo cittadino – tra cui l’abbandono di rifiuti speciali come gomme e tubazioni e di ingenti quantitativi di scarti di pesce nell’area mercatale di via San Martino».

«I controlli continuano e saranno sempre più rigorosi. Ma accanto alle sanzioni serve una responsabilità condivisa: Bisceglie è di tutti e va tutelata con i comportamenti quotidiani. Rispetto delle regole, rispetto della città, rispetto delle persone. Da qui – conclude Angarano – passa anche il nostro senso di comunità».