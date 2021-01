Angarano: “In scuole di competenza comunale effettuate sanificazione e preriscaldamento” / FOTO

“In questi giorni, pur in attesa delle decisioni di Governo e Regione Puglia sul rientro a scuola, abbiamo lavorato per farci trovare pronti in ogni caso”. Ad informare la cittadinanza è il sindaco Angelantonio Angarano in riferimento alla possibilità che si possa tornare a scuola in presenza preparando in maniera opportuna le strutture.

“In tutte le scuole di competenza comunale – fa sapere il primo cittadino – è stata effettuata la sanificazione e, considerando l’abbassamento delle temperature, da oggi è stato avviato il preriscaldamento per far trovare ai nostri bimbi e ragazzi, in caso di rientro dal 7 gennaio – conclude – ambienti sani e con l’adeguato comfort termico”.