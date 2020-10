“Andrea”, una nuova realtà nel campo della ristorazione apre a Bisceglie

PUBBLIREDAZIONALE – Una nuova realtà nel campo della ristorazione è pronta a partire a Bisceglie. Stiamo parlando di “Andrea”, ristorante e pizzeria che ha inaugurato domenica scorsa ed è pronta ad aprire i battenti a partire da giovedì 29 ottobre.

Anima di questa nuova realtà e titolare del locale è Andrea Ferrante, oltre 25 anni di esperienza nel settore e per 20 anni alla guida dell’Hobart, tra i locali di maggiore successo in ambito cittadino per quel che concerne la ristorazione. Si riparte da una nuova realtà con “Andrea” in via La Marina 17, un punto nodale con una doppia importante valenza, la presenza nel centro cittadino a due passi da piazza Vittorio Emanuele, e d’estate sulla via che porta al rinomato porto turistico di Bisceglie. “Partiamo con fiducia nonostante il momento storico difficile che stiamo attraversano – esordisce Andrea Ferrante – lo facciamo con la professionalità che ci ha sempre contraddistinto e con la voglia di dare un nuovo tocco ai nostri clienti con la speranza di accoglierne di nuovi”.

Da “Andrea” le varietà dei prodotti permetteranno alla clientela di aver un ampio ventaglio di scelta con la qualità come costante, “Antipasti, primi e secondi piatti, pizzeria e pasticceria – continua Ferrante – porteranno i clienti ad avere l’imbarazzo della scelta. Per quel che riguarda la pizzeria con forno a legna, sia per le classiche che per le gourmet, utilizzeremo mozzarella fior di latte, e farine “macina a pietra” o “5 stagioni” sempre all’insegna della qualità con la volontà di alternare impasti ogni settimana. La presenza di uno chef ed una pasticcera in cucina poi completano un gruppo di lavoro fatto di grandi professionisti che rappresentano una seconda famiglia e soprattutto una certezza per il futuro prossimo di questo progetto”.

L’ultimo dpcm emanato dal governo ha stravolto il lavoro della ristorazione, ma Andrea Ferrante non si è dato per perso ed ha approntato subito delle alternative, “Non possiamo vanificare tutti i sacrifici e gli sforzi compiuti fino ad ora – dichiara – perciò chiediamo uno sforzo comune per poter andare avanti. Dal giovedì alle domenica saremo aperti a pranzo dalle ore 13 alle 16, mentre per quel che concerne l’asporto a domicilio (non disponibile a pranzo) sarà attivo tutti giorni a partire dalle ore 18. Rigoroso sarà il rispetto della regole anti covid – conclude – come indossare la mascherina all’interno del locale e misurare la temperatura all’ingresso, cosi come il distanziamento sociale”.

Ristorante pizzeria “Andrea” è in via La Marina, 17 a Bisceglie. Per info e prenotazioni chiama al: 348 15 18 308.