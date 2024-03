Andrea Foti è il nuovo dirigente comunale ai servizi sociali, cultura e sport

Il dott. Andrea Foti è il nuovo dirigente della Ripartizione Servizi Sociali ed Educativi – Cultura – Sport – Turismo del Comune di Bisceglie.

Il dirigente si occuperà delle risorse umane, strumentali e finanziarie associate ai rispettivi centri di responsabilità, ma anche di specifici incarichi quali: referente per il Comune di Bisceglie relativamente l’autorizzazione, la vigilanza ed il controllo dei servizi e delle strutture socio-assistenziali a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o privata del territorio comunale; referente per lo SGATE e le altre prestazioni sociali agevolate; eesponsabile della gestione dei servizi scolastici per le scuole dell’infanzia, elementari e medie e controllo della qualità tecnica e di quella percepita dei servizi affidati in gestione a terzi.

La durata dell’incarico ha decorrenza dall’1 marzo sino al termine del mandato del Sindaco, fatta salva ogni più ampia facoltà di rimodulazione e ridistribuzione degli incarichi e dei connessi obiettivi gestionali in ragione dei programmi e delle scelte dell’Ente.

Il dott. Foti ha ricoperto in precedenza incarichi amministrativi a Bitonto e in Regione Puglia.