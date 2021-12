“Andiamo al Mare”, rete associazioni lancia raccolta fondi per acquisto pulmino disabili

Una rete di associazioni giovanili biscegliesi promuove un’iniziativa a supporto dell’attività dell’associazione “Baywatch”. Il progetto “Andiamo al Mare” consiste in una raccolta fondi mirata all’acquisto di un Pulmino per il trasporto dei diversamente abili che possa servire ad accompagnarli dalla propria abitazione al mare.

“Durante gli anni di attività sulle spiagge biscegliesi” – racconta il presidente di Baywatch Mimmo Rubini – “e soprattutto negli ultimi due anni, abbiamo rilevato il bisogno da parte delle famiglie di persone con disabilità, di assistenza qualificata per l’accompagnamento in spiaggia. Da qui l’idea! Confrontandoci con le associazioni giovanili presenti sul territorio abbiamo colto al balzo l’idea che i ragazzi ci hanno proposto, ovvero organizzare un servizio di trasporto per diversamente abili, al fine di assistere le famiglie nel raggiungere le spiagge cittadine, o altre attività di svago ed inclusione”.

Questa iniziativa andrebbe a completare il servizio già offerto dalla Baywatch con sempre più particolare attenzione verso i cittadini più deboli e in maniera del tutto gratuita per l’utenza. “Vogliamo quindi promuovere una raccolta fondi cittadina, attraverso libere donazioni che ci aiuteranno a raggiungere l’obiettivo di acquisto del mezzo omologato che è di circa 60.000 euro”, scrivono le associazioni promotrici, tra cui “Classe Pensante”, “Bisceglie Unita”, “Associazione Urca”, “Must”, “Bisceglie Illuminata” e “Viviamo Bisceglie.

Il prossimo weekend l’iniziativa sarà presentata in Piazza San Francesco con la partecipazione di tutte le realtà aderenti e delle autorità. La partecipazione è aperta a tutta la cittadinanza con lo scopo di “allargare questa rete solidale a chiunque voglia dare il proprio contributo in termini di idee ed iniziative volte al raggiungimento dell’obiettivo”.