Ancora pioggia di premi per il pasticcere Pietro Di Benedetto: “Miglior Panettone Innovativo

La settima edizione del contest culinario “Puglia Cake Festival”, svoltosi domenica 8 ottobre a Palazzo san Giorgio a Trani, ha visto tra i premiati, anzi, tra i pluripremiati il pasticcere biscegliese Pietro Di Benedetto.

Il titolare del bar Dolce Caffetteria si è aggiudicato il Primo Premio nella categoria “Panettone Innovativo” e il riconoscimento speciale per l'”originalità del panettone”.

Di Benedetto ha presentato ai componenti della giuria di esperti un panettone senza lattosio, con semola rimacinata Senatore Capelli, olio extravergine d’oliva, mandorle rigorosamente pugliesi e, a completamento, la marmellata di ciliegie di Bisceglie.

Il panettone è già in pre-vendita su ordinazione presso il bar in via della Repubblica n. 41 (Infoline: 0803953313).