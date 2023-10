Ancora disagi all’Istituto “Dell’Olio”, studenti organizzano manifestazione di protesta

Nella mattinata di oggi, 5 ottobre, gli studenti dell’Istituto “Giacinto Dell’Olio” di Bisceglie hanno riscontrato “l’ennesimo problema relativo a una disfunzione dell’impianto elettrico della scuola”, come ci scrivono in una nota Berardino Angarano, rappresentante d’istituto – ancora in carica fino a nuova elezione – e Vito De Ceglia, rappresentante nell’anno scolastico 2021/2022 e organizzatore, a tal proposito, di una manifestazione di protesta che si svolgerà alle 8 di domani, 6 ottobre.

“Le classi si trovano senza elettricità, senza la possibilità di utilizzare le lavagne multimediali, senza la possibilità di offrire ai diversamente abili un dispositivo elettronico utilizzabile per tutta la giornata scolastica, senza luce nelle aule, con l’impossibilità di utilizzare l’ascensore e con la segreteria costretta a non poter svolgere le proprie funzioni ordinarie – sottolineano i due studenti -. Ci chiediamo quale sarà il prossimo problema a cui andremo in contro poiché abbiamo appena iniziato la terza settimana di scuola e già ci ritroviamo per una seconda volta con il desiderio di manifestare”.

Infatti, ci spiegano, “nella mattinata di domani gli studenti hanno deciso, all’unanimità in comitato studentesco, di attuare una manifestazione di ‘protesta’ e di desiderio di una scuola migliore”.