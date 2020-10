Anche per il 2020 Bisceglie aderisce alla campagna Nastro Rosa

“Anche quest’anno Bisceglie aderisce alla campagna Nastro Rosa 2020 della Lilt per sensibilizzare le donne alla prevenzione e tenere sempre alto il livello di attenzione sull’importanza della diagnosi precoce nella lotta al tumore al seno”. A comunicarlo attraverso il proprio profilo Facebook istituzionale è il sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano.

“Per diffondere questo messaggio tanti monumenti in Italia e nel mondo si tingono di rosa – continua – il colore simbolo della lotta contro questa patologia. Così abbiamo illuminato di rosa Palazzo San Domenico. Un modo per far sentire forte la nostra vicinanza alle donne e alle famiglie che combattono ogni giorno con grande coraggio contro questo nemico e sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione e del sostegno alla ricerca oncologica”.

“A questo proposito la nostra Città da domani – fa sapere Angarano – è ancora più in prima linea su queste tematiche così importanti grazie all’istituzione della delegazione per Bisceglie della Lilt presso la società di mutuo soccorso Roma Intangibile”.

“Un significativo punto di riferimento nella nostra Città per informare e orientare sul tumore al seno, che, come rimarcato dal presidente nazionale della LILT, Francesco Schittulli, continua ad essere il “Big Killer” delle donne e sebbene sia una malattia sempre meno letale – conclude il sindaco di Bisceglie – a livello d’incidenza continua invece a crescere, colpendo anche donne più giovani”.