Anche Bisceglie ricorda la Giornata della memoria dei militari deportati e internati nei lager nazisti

Per la prima volta, il 20 settembre in tutta Italia si celebrà la Giornata nazionale della memoria dei militari italiani deportati e internati nei lager nazisti, istituita con la legge n.6 del 13 gennaio 2025. Una ricorrenza che vuole ricordare le sofferenze, ma anche l’orgoglio e il coraggio di oltre 650.000 soldati italiani catturati dai tedeschi dopo l’8 settembre 1943 e classificati come Internati Militari Italiani (IMI).

Privati dello status di prigionieri di guerra, questi uomini furono costretti al lavoro coatto nella produzione bellica in Germania e Polonia, sottoposti a fame e privazioni disumane. Più di 50.000 non fecero mai ritorno. Il 20 settembre 1943 è la data simbolica che segna l’inizio delle deportazioni di massa, con la partenza dei primi convogli verso i campi nazisti.

La stragrande maggioranza degli internati rifiutò di aderire alla Repubblica Sociale Italiana o di tornare a combattere al fianco di Hitler. Quel rifiuto silenzioso, compiuto quotidianamente, è oggi riconosciuto come una forma di resistenza senza armi, definita da Alessandro Natta, lui stesso deportato, come l’“Altra Resistenza”. Un atto di dignità e fermezza che contribuì a salvaguardare l’onore dell’Italia in uno dei periodi più bui della sua storia.

Anche nella provincia BAT si stimano circa 3.000 internati, di cui oltre 355 soltanto a Bisceglie. In città, particolare riconoscimento va all’ingegnere Pietro Preziosa, vicepresidente dell’Anpi di Bisceglie e figlio di un internato militare, Francesco Preziosa. Negli ultimi anni, con dedizione e impegno, ha aiutato numerosi cittadini a presentare la domanda per il conferimento della medaglia d’onore ai familiari degli internati.

Questa giornata diventa dunque non solo un momento di ricordo, ma anche un impegno civile a trasmettere la memoria e difendere i valori per i quali quegli uomini hanno sofferto e resistito: la democrazia, la libertà e la Costituzione repubblicana.

Questi i biscegliesi medagliati:

AMORUSO FRANCESCO 21.05.2018 BISCEGLIE

AMORUSO LEONARDO, 5.02.1914 a BISCEGLIE

ANGELICO GIOVANNI, SARTO, 22.02.1922 a BISCEGLIE

ANTONINO LEONARDO, 18.03.1915 BISCEGLIE

BALDINI FRANCESCO, nato il 25.11.1916 a BISCEGLIE

DI CEGLIE PANTALEO, nato il 24. 04.1911 a BISCEGLIE

FRANCIOLI GIOVANNI, nato il 28.02.2022 a PORTICI (NA)

FRISARI VINCENZO, di Nicola, nato il 23. 06.1916 a BISCEGLIE

LEUCI GIOVANNI, nato il 20. 10.1919 a BISCEGLIE

LOSCIALE MAURO, nato il 4.01.1916 a BISCEGLIE

PAPAGNI GIUSEPPE, Agricoltore, nato il 17.05.1924 a BISCEGLIE

PEDONE ANTONIO, Agricoltore. nato il 26.05.1923 a BISCEGLIE

PELLEGRINI VINCENZO, Carrettiere, nato il 03.01.1920 a BISCEGLIE

PREZIOSA FRANCESCO Agricoltore, nato il 23.01.1923 BISCEGLIE

STANCA GIUSEPPE , nato il 5.01.1922 a SOLETO (LE)

TODISCO GIUSEPPE, maniscalco, nato il 28.10.1919 a BISCEGLIE

COLAMARTINO MAURO nato il 27.02.1917 a BISCEGLIE (in attesa di consegna)

Francioli e Stanca non nati a Bisceglie ma partiti da Bisceglie e registrati al distretto di Barletta.