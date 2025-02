Anche Bisceglie celebra la Giornata Mondiale Unesco della Radio / PROGRAMMA

Oggi, 13 febbraio, si celebra la Giornata Mondiale Unesco della Radio dedicata al tema Radio and Climate Change. Un momento nel quale anche Bisceglie darà il suo contributo.

In caso di disastri ambientali, la radio spesso diventa l’unica fonte di informazione e supporto per le popolazioni, in quanto può operare anche in condizioni critiche e in assenza di internet. Anche la collaborazione tra emittenti radiofoniche, sia a livello nazionale sia internazionale, è fondamentale per affrontare la sfida globale del cambiamento climatico.

Lo scopo che il Club per l’Unesco di Bisceglie con Radio Centro si prefigge è quello di sottolineare l’importante ruolo che il mezzo radiofonico può svolgere nel sensibilizzare l’opinione pubblica su tale tema, sempre più rilevante a livello planetario. L’Unesco ricorda che le radio locali, in particolare, grazie al radicamento nelle comunità, sono adatte a dare voce al tema proposto, producendo programmi, interviste che mettano in luce le situazioni reali e le soluzioni da adottare.

Il 2025 segna un anno cruciale per il cambiamento climatico. In conformità con l’accordo di Parigi, se l’umanità vuole limitare il riscaldamento globale a 1,5°C, le emissioni di gas serra devono raggiungere il picco entro quell’anno al più tardi, prima di iniziare a diminuire. Mentre l’accordo di Parigi assume un’importanza capitale, la radio contribuisce al raggiungimento dei suoi obiettivi internazionali supportando le popolazioni di fronte al cambiamento climatico attraverso la diffusione di informazioni basate sui fatti, le voci degli ascoltatori, programmi radiofonici dedicati.

Dopo i saluti del Direttore di Radio Centro, Leo Di Pinto e di Pina Catino, Presidente Club per l’Unesco di Bisceglie spazio poi che al Capitano di Fregata (CP) – Antonino Indelicato Comandante Capitanerie di Porto Guardia Costiera – Compartimento Marittimo Barletta – su Comunicazioni Marittime GMDSS. Progetto Seacurity. A seguire Manuela Falautano, biologa marina, primo ricercatore dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), affronterà le Specie aliene in mare. Previsto l’intervento della Geologa Giovanna Amadei, Presidente Ordine dei Geologi della Puglia, mentre il Dott. Benedetto Miscioscia – Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Ofanto, si soffermerà sulle Azioni per prevenire gli inquinamenti in mare dai fiumi. Le conclusioni sono affidate al Prof. Giuseppe Spilotro – SIGEA APS (Società Italiana di Geologia Ambientale), già docente di prima fascia Geologia Applicata e Rischio Idrogeologico nell’Università della Basilicata.

La Giornata mondiale promossa dal Club per l’Unesco di Bisceglie registrata sulla piattaforma dedicata www.unesco.org/en/days/world-radio/map, interagendo con il mondo esterno e potenziando la partecipazione e il dialogo tra tutte le comunità, è in diretta oggi dalle ore 12:00 alle 13:00 su FM 93.100, dab+, in diretta Streaming video www.rcsbisceglie.it e su pagina facebook di Radio Centro Bisceglie). Conduce Pino Di Bitetto.