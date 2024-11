Anche a novembre proseguono le attività del “Family Lab” di Bisceglie

Anche nel mese di novembre i Centri Servizi per le Famiglie propongono un ricco calendario di incontri, laboratori e attività pensati ad hoc per le esigenze di famiglie, adulti e ragazzi.

I Centri Servizi per le Famiglie, sono promossi dall’Ambito Territoriale Sociale di Trani – Bisceglie e gestiti dall’ATI costituita dalla cooperativa Sociale Shalom, Vivere Insieme e Consorzio Metropolis.

Le prestazioni che i cittadini potranno richiedere ai Centri, senza sostenere alcun costo, sono:

· Consulenza Psicologica

· Consulenza Pedagogica

· Consulenza Educativa

· Mediazione Familiare

· Mediazione Culturale

· Consulenza Legale

Di seguito, il programma di novembre delle attività ricreative ed informative, rivolte ad adulti, genitori e figli:

CORSI & PERCORSI DI FAMIGLIA (dai 2 ai 10 anni)

Laboratorio teatrale “Recit…AZIONE!”

ü Trani a cura di Giuseppe Francavilla: tutti i lunedì dalle ore 17.00 per genitori e figli dai 3 ai 5 anni

ü Bisceglie a cura di Giancarlo Attolico: tutti i martedì dalle ore 17.30 per genitori e figli dai 6 ai 10 anni

Laboratorio di lettura animata di albi illustrati “Un Baule di racconti”

ü Trani: martedì 12 e martedì 26 novembre dalle ore 17.30 per genitori e figli dai 2 ai 4 anni

ü Bisceglie: lunedì 11 e lunedì 25 novembre dalle ore 17.30 per genitori e figli dai 2 ai 4 anni

Laboratorio genitori-figli dai 6 ai 10 anni “Yoga di famiglia”

ü Trani: corso a cura di Federica Gentile per tutti i mercoledì dalle ore 17:30

ü Bisceglie: corso a cura di Giuseppe Di Ceglie per tutti i mercoledì dalle ore 16:30

Laboratorio creativo a tema natalizio con gli esperti di Bon Ton cioccolateria e fioreria “Gli elfi di Babbo Natale”

ü Trani: giovedì 14 novembre ore 17:30

ü Bisceglie: martedì 26 novembre ore 16:30

SPAZIO GIOVANI (dai 13 anni)

Laboratorio di Disegno creativo e Fumettistica con Giacinto Poli

ü Trani: tutti i venerdì dalle ore 17:00

ü Bisceglie: tutti i mercoledì dalle ore 17:30

Viaggi che passione! Come organizzare un viaggio in quattro mosse

ü Trani: lunedì 11 e lunedì 18 novembre alle ore 18:30

ü Bisceglie con l’esperta Miriam Lopopolo giovedì 7 e 14 novembre alle ore 18:30

Laboratorio di lingua inglese dalla durata di due incontri “Let’s Go!”

ü Trani: martedì 12 e martedì 26 novembre dalle ore 18:30

ü Bisceglie: con l’esperta Francesca Crispino venerdì 22 e venerdì 29 novembre dalle ore 17:00

Giochi da tavolo da 0 a 99 anni a cura di RICREAPULIA APS “Tutti Al Tavolo!”

ü Trani: giovedì 28 novembre dalle ore 17:30

ü Bisceglie: venerdì 15 novembre dalle ore 18:30

INCONTRI & ATTIVITÀ

Cucito solidale laboratorio creativo

ü Trani: tutti i venerdì alle ore 17:00

ü Bisceglie: tutti i giovedì dalle ore 9:30

Donne al centro laboratorio di cucina

ü Trani: tutti i mercoledì dalle ore 18:30

ü Bisceglie: mercoledì 27 novembre dalle ore 10:00

Incontro con l’autore tema: violenza (attività in partenza)

Incontro “C’ho l’ansia” rivolto agli studenti di Scuola Secondaria di I Grado

ü Trani: iniziativa in partenza

ü Bisceglie: martedì 5 e lunedì 11 novembre dalle ore 9:00

S.O.S. Allattamento, sportello di sostegno alle neomamme a cura dell’Associazione D.A.M.A., attivo su prenotazione.

ü Trani: giovedì 7 e giovedì 21 Novembre dalle ore 10:00

ü Bisceglie: martedì 12 e martedì 19 novembre dalle ore 10:00

Punto pappa e pannolino spazio di incontri per le neo mamme – SERVIZIO SU PRENOTAZIONE

Nascere genitori servizio perinatale di supporto per i neo genitori – SERVIZIO SU PRENOTAZIONE

EVENTI & INIZIATIVE

Occhi in gioco, valutazione ortottistica gratuita per minori ed informazione per i genitori

ü Bisceglie con la Dott.ssa Miram Di Pilato e il Dott. Carlo Di Pilato: lunedì 11 novembre dalle ore 17.30

Alimentazione: salute, etica e sostenibilità con la Pediatra Dott.ssa Pierangela Rana

ü Trani: giovedì 14 novembre ore 17:30

ü Bisceglie: venerdì 15 novembre dalle ore 17:30

Scoliosi e deformità verbali con la Fisiatra Dr.ssa Giulia PAPAGNI

ü Trani: iniziativa in partenza

ü Bisceglie: lunedì 18 novembre ore 18:00

Crescere in salute. I consigli dell’osteopata in ambito pediatrico con la Fisioterapista e Osteopata pediatrica Dott.ssa Irene Di Liddo

ü Trani: sabato 14 dicembre ore 10:00

ü Bisceglie: sabato 23 novembre ore 10:00

Approcci pedagogici e dinamiche relazionali per una genitorialità accogliente con la Dott.ssa Mariangela Lomuscio,psicologa e psicoterapeuta,volontaria dell’associazione di Volantariato”Una famiglia in più”e Michele Corriero, Ricercatore in pedagogia generale e sociale, già Giudice onorariopresso il Tribunale del Minori di Bari

ü Trani: martedì 3 dicembre ore 17:30

ü Bisceglie: giovedì 21 novembre ore 17:30

La partecipazione su libero accesso a tutte attività e consulenze è vincolata alla disponibilità di posti ed è organizzata a mezzo prenotazioni, pertanto i cittadini interessati a parteciparvi dovranno recarsi presso i Centri per effettuare l’iscrizione, dove saranno accolti dalle equipe di professionisti presenti.

Per informazioni è possibile contattare i seguenti recapiti:

Family Lab Trani

Telefono: 0883/011094

E mail: familylabtrani@libero.it

Family Lab Bisceglie

Telefono: 080/6193468

E mail: familylabbisceglie@libero.it