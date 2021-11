Anche a Bisceglie l’iniziativa “In farmacia per i bambini” / DETTAGLI

In concomitanza con la Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia, che si celebra il 20 novembre, da oggi 15 novembre al 20, la Fondazione Francesca Rava Italia Onlus lancia l’iniziativa “In farmacia per i bambini”, dedicata alla sensibilizzazione dei diritti dei bambini e alla raccolta di farmaci da banco, alimenti e prodotti pediatrici per i minori in povertà sanitaria.

Fino a venerdì 19 novembre, un volontario della Caritas o del Poliambulatorio “Il buon samaritano” di Bisceglie affiancherà i medici e gli operatori della Farmacia Stolfa, aderente alla Fondazione Rava, nella raccolta di prodotti, medicinali e alimenti per l’infanzia.

L’iniziativa contribuisce al raggiungimento di uno dei più importanti obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite: l’obiettivo n. 3, infatti, vuole assicurare salute per tutti e per tutte le età.

I volontari raccoglieranno prodotti da donare a centinaia di enti, Case Famiglia, Comunità per minori, Comunità per mamme e figli in Italia e all’Ospedale Saint Damien, unico centro pediatrico di Haiti, dove da anni è attiva la Fondazione Rava.

La ricerca condotta dalla Fondazione dopo il lockdown e presentata in un convegno nel settembre 2020, ha evidenziato l’incremento delle necessità degli enti per l’acquisto di mascherine, gel disinfettanti, dispositivi per l’homeschooling, in presenza di un calo delle entrate e dell’aumento dei costi dell’assistenza, per necessità di effettuare privatamente tamponi agli assistiti e agli educatori.

“Si rinnova, pertanto – si legge nella nota della Caritas cittadina – l’invito a tutta la cittadinanza a contribuire con l’acquisto e la donazione di un prodotto per l’infanzia e/o a mettere a disposizione qualche ora del proprio tempo e diventare ‘volontario per un giorno’.