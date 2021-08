Amnesty presenta a Bisceglie la campagna #IoLoChiedo, ospite Erica Mou

Amnesty International – Italia ha lanciato la campagna #IoLoChiedo per promuovere un adeguamento della legislazione italiana sul tema della violenza sessuale e per sollecitare un cambiamento culturale affinché sia chiaro che “il sesso senza consenso è uno stupro”. La campagna sarà presentata pubblicamente per la prima volta a Bisceglie oggi, sabato 21 agosto. Fiore all’occhiello della serata sarà l’esibizione della cantautrice biscegliese Erica Mou, che già in passato ha scelto di prestare la sua splendida voce alle nobili cause promosse da Amnesty International: ricordiamo qui “Voci x Patrick”, la maratona musicale indetta per chiedere la liberazione di Patrick Zaki e che ha visto impegnati l’8 febbraio scorso oltre 200 tra cantanti, giornalisti, conduttori e organizzatori di festival.

L’evento promosso dal Gruppo Giovani 063 di Amnesty International e patrocinato dal Comune di Bisceglie sarà completamente gratuito e avrà luogo presso il Giardino Botanico Veneziani a partire dalle ore 21:00, vedendo coinvolti anche i volontari di MUVT (Movimento Unito di Valorizzazione del Territorio) – con cui da tempo gli attivisti amnestyiani hanno instaurato un indissolubile legame di collaborazione e amicizia – nonché la scrittrice biscegliese Federica Di Lecce, che si presterà alla recitazione di un monologo sul tema composto dalla sua giovane ma sapiente mano.

L’evento si svolgerà nel pieno rispetto della vigente normativa anti-Covid, per cui sarà possibile prenotare online il proprio posto a sedere (https://bit.ly/37J7tgb) e l’accesso al Giardino Botanico Veneziani verrà consentito previa esibizione del Green Pass all’ingresso.