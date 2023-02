Amnesty, oggi cerimonia di affissione dello striscione “Libertà per Patrick Zaki”

Il Gruppo Amnesty International di Bisceglie chiama a raccolta la cittadinanza biscegliese, in occasione dell’imminente udienza del 28 Febbraio del processo a Patrick Zaki. Per la ricorrenza, il Gruppo Amnesty invita i cittadini alla cerimonia di affissione di uno striscione in segno di sostegno e solidarietà per il giovane studente egiziano, attualmente in stato di libertà vigilata con il divieto di lasciare l’Egitto e in attesa di un’udienza definitiva che però viene ciclicamente rinviata.

L’evento si terrà oggi, 28 Febbraio a partire dalle ore 19.00 in Piazza San Francesco, in collaborazione con il Comune di Bisceglie e con il sentito supporto del sindaco Angelantonio Angarano.

In contemporanea rispetto alla cerimonia sarà poi allestito un banchetto “infopoint”, con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza tutta sulla storia di Patrick e far conoscere la realtà di Amnesty International, che vede, ormai da anni, una feconda operosità sul territorio biscegliese. Inoltre, accanto al volto e alla richiesta di Libertà per Patrick Zaki resta alta la memoria per un altro studente e ricercatore che, proprio in Egitto, ha trovato la sua condanna a morte definitiva: Giulio Regeni.

L’auspicio del Gruppo Amnesty International di Bisceglie è che il Governo italiano ponga come prioritario il rispetto dei diritti umani in ogni presente e futuro dialogo con il governo di Al-Sisi, affinché Patrick possa al più presto tornare a studiare presso l’università bolognese e La Famiglia Regeni ottenere la verità e giustizia che, da oltre 7 anni, meritano e cercano.