Amnesty International Bisceglie a favore del SI al referendum su cittadinanza

Domenica 8 e lunedì 9 giugno le persone con cittadinanza italiana aventi diritto di voto saranno chiamate a partecipare ai referendum popolari abrogativi su cinque quesiti, tra cui quello relativo alla modifica dell’art. 9 della legge n.91/1992, che disciplina l’accesso alla cittadinanza italiana per naturalizzazione.

In particolare, il quesito propone la riduzione da 10 a 5 anni della residenza legale ininterrotta in Italia per poter presentare domanda di cittadinanza. Una riforma che permetterebbe all’Italia di allinearsi agli standard europei già adottati da Paesi come Germania, Francia e Paesi Bassi e che renderebbe la normativa italiana più equa e coerente con il contesto europeo.

“Amnesty International Bisceglie – si legge nella nota stampa – denuncia come l’attuale normativa ostacoli l’accesso alla cittadinanza per centinaia di migliaia di persone che, pur vivendo stabilmente in Italia, restano escluse da diritti e prerogative fondamentali. Per questo motivo, il Gruppo locale prende una posizione chiara e convinta a favore del “SÌ” al referendum, invitando la cittadinanza biscegliese a cogliere questa importante occasione per contribuire a costruire un Paese più inclusivo e rispettoso dei diritti umani. L’iniziativa vede anche l’adesione da parte di +Europa Bisceglie, Partito Democratico Bisceglie e Auser Bisceglie“.

Inoltre, per la prima volta in occasione di un referendum, sarà garantito anche il voto alle persone fuori sede, che per motivi di studio, lavoro o cure mediche sono domiciliate da almeno 3 mesi in una provincia diversa da quella di residenza.

Per poter esercitare il voto fuori sede, le persone interessate hanno tempo fino a domenica 4 maggio 2025 per presentare domanda presso il Comune di temporaneo domicilio.

È necessario:

Compilare l’apposito modulo;

Allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, la fotocopia della tessera elettorale personale e la fotocopia della certificazione attestante le motivazioni di studio, lavoro o cure mediche per le quali l’originale domicilio è temporaneamente mutato.

Per scaricare la modulistica e reperire ulteriori informazioni è possibile consultare il sito del Comune di Bisceglie https://www.comune.bisceglie.bt.it/c110003/po/mostra_news.php?id=926&area=H) e la pagina dedicata al referendum sulla cittadinanza (https://referendumcittadinanza.it/voto-fuori-sede-tutto-quello-che-devi-sapere/).