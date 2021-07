Amnesty Bisceglie, “A 20 anni da Genova”: oggi proiezione del film Diaz e raccolta firme

A 20 anni esatti da quella che Amnesty International ha definito “una violazione dei diritti umani di proporzioni mai viste in Europa nella storia più recente”, il Gruppo Giovani 063 di Amnesty International di Bisceglie, con la collaborazione dell’associazione di promozione sociale ZonaEffe e il sostegno garantito dall’amministrazione comunale di Bisceglie, ha organizzato per questa sera la proiezione gratuita del film di Daniele Vicari “Diaz”, che racconta la violentissima irruzione della polizia all’interno della scuola Diaz, usata come alloggio dai manifestanti e come centro stampa dal Genoa Social Forum, avvenuta la sera del 21 luglio 2001.

Nel corso dell’evento, che si svolgerà oggi, mercoledì 20 luglio, presso l’atrio del Castello di Bisceglie – cui sarà possibile accedere a partire dalle 19:30, con l’inizio della proiezione del film programmato per le ore 20:00 – sarà inoltre possibile assistere alla presentazione della Campagna di Amnesty International – Italia “Spazi di Libertà” – con focus sulla limitazione, sull’erosione e sulla negazione di diritti individuali fondamentali quali la libertà di espressione e di manifestazione – e sottoscrivere l’appello “Codici Identificativi Subito”, con cui si chiede l’introduzione di codici alfanumerici identificativi sulle uniformi degli agenti di polizia impegnati in operazioni di pubblica sicurezza.