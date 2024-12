Amendolagine (Lif) su scuole, “Liceo sottodimensionato, Cosmai perde due indirizzi”

“L’inconsistenza della politica biscegliese, a tutti i livelli, ha prodotto un piano di dimensionamento della scuola secondaria che favorisce per l’ennesima volta Trani. Come si evince dal nuovo Piano di dimensionamento 2025-26, approvato ieri dalla Giunta regionale, dopo aver ceduto anni fa l’indirizzo alberghiero all’istituzione scolastica “A. Moro” di Trani, con il nuovo piano si cedono anche gli indirizzi moda e audiovisivo sottraendoli all’Istituto professionale “Cosmai”. A dichirararlo in una nota sono gli esponenti di Libera il futuro.

“Questa scelta lascia il Liceo “Leonardo da Vinci” con una popolazione scolastica sottodimensionata rispetto ai nuovi parametri e nell’accorpamento fra l’ “IISS Dell’Olio” e quello che rimane dell’Istituto professionale “Cosmai” si conserva l’indirizzo liceale psicopedagogico. “Una scelta alquanto illogica ed irrazionale – commenta Enzo Amendolagine di Libera il futuro – anche alla luce della proposta emersa nel tavolo tecnico da parte dell’Ufficio scolastico regionale che prevedeva di trasferire l’indirizzo psicopedagogico del Dell’Olio al Liceo Leonardo da Vinci e accorpare l’ex Istituto tecnico Dell’Olio al professionale Cosmai, ricomprendendo anche gli indirizzi moda e audiovisivo”.

“Questo dimensionamento – continua Amendolagine – avrebbe riequilibrato la popolazione scolastica di due scuole medie superiori sul territorio con una proiezione di poco più di mille studenti per ciascuna scuola in linea con i parametri dell’autonomia scolastica, oltre a favorire una omogeneità negli indirizzi. Ma le logiche politiche – conclude – hanno disatteso ampiamente questo criterio, facendo prevalere un campanilismo politico che premia sempre Trani a scapito di Bisceglie, che rischia fra qualche anno di perdere un’altra scuola”.

“A Trani i rappresentanti istituzionali hanno dimostrato di avere a cuore la sorte delle loro scuole. A Bisceglie? Che fine hanno fatto senatori e consiglieri regionali di sinistra-centro-destra? Inutile chiedere di Sindaco e amministrazione comunale: aspettiamo si riprendano dalla “sbronza” natalizia perché battano un colpo”.