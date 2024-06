Ambito Trani Bisceglie, incontro sul tema “Rendere il Reddito sicuro”

Lunedì 24 giugno alle ore 10 nella sala Tamborrino del Comune di Trani (secondo piano) si terrà un incontro sul tema “Rendere il Reddito sicuro. Guida alle misure di sostegno al reddito”.

“A sei mesi dall’avvio delle nuove misure di sostegno al reddito è attivo il nuovo patto per il lavoro per chi percepisce il supporto per la formazione e il lavoro (SFL) e l’assegno di inclusione sociale (ADI). Il nuovo patto per il lavoro e l’inclusione sociale, correlato all’assegno di inclusione e al supporto formazione lavoro, prevede due passaggi precisi, ossia la sottoscrizione del patto di attivazione digitale e il percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa. Dal monitoraggio di questi due passaggi è emerso che molti sono ancora gli aspetti da chiarire, soprattutto in merito all’accesso alle condizioni di svantaggio. Ecco perché, l’Ambito Trani Bisceglie, attraverso l’Ente erogatore della misura ADI, insieme ad Arpal Puglia (impegnata nell’erogazione della misura SFL) e con l’importante supporto della Guardia di Finanza, proporranno alla cittadinanza una vera e propria guida attraverso cui orientarsi in tutte le fasi della misura, dalla domanda all’erogazione alle conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci.

Interverranno all’iniziativa Alessandra Rondinone (assessore alle Politiche sociali della Città di Trani), Roberta Rigante (assessore alle Politiche sociali Comune di Bisceglie), Alessandro Attolico (Dirigente dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Trani-Bisceglie), Giorgio Di Giovanni (Comandante Guardia di Finanza), Gianluca Budano (Direttore Arpal Puglia) e Maria Gabriella Tamboia (assistente Sociale Città di Trani).