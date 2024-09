Ambito territoriale di Trani-Bisceglie, apertura del nuovo Centro Famiglie in città

Apre le porte oggi, 27 settembre, il nuovo Centro per le famiglie della Città di Bisceglie, in via Carrara Reddito n. 3, nel quartiere Sant’Andrea. Un luogo, progetto a cura dell’Ambito territoriale di Trani-Bisceglie, che sarà teatro di diverse attività dedicate a famiglie e bambini. L’apertura della nuova struttura, dalle ore 10, sarà caratterizzata da uno spettacolo di intrattenimento che coinvolgerà i bimbi con giocolieri, truccabimbi, stands dello zucchero filato e dei popcorn. I bambini verranno poi coinvolti in giochi musicali ed attività ludiche di gruppo fino alle 12.00. E per i più piccini un’area dedicata, piena di stimoli per la loro crescita e curiosità.

L’apertura del Centro Famiglie è un’iniziativa importante perché dedicata ai nuclei familiari e ai ragazzi, con l’obiettivo di contribuire a rafforzare i legami interni e le relazioni di aiuto e reciprocità con la comunità.

La mattinata sarà una festa, un’occasione di incontro e di scambio, propedeutico all’avvio di iniziative a supporto delle famiglie ed alla messa in campo di interventi volti al miglioramento della qualità della vita dei cittadini ed alla creazione di opportunità di incontro tra le famiglie, rafforzando la coesione sociale, il senso identitario della comunità educante e la conoscenza del territorio.

Interverranno il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, l’Assessore all’inclusione sociale della Città di Bisceglie, Roberta Rigante, l’Assessore ai servizi sociali della Città di Trani, Alessandra Rondinone, il Dirigente dell’Ufficio di piano dell’Ambito Territoriale Sociale n. 5 Trani-Bisceglie, Alessandro Nicola Attolico, e il Dirigente della Ripartizione Socioculturale, Andrea Foti.