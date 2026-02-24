Ambito sociale Trani-Bisceglie: presentato progetto per autonomia persone con disabilità

Al via i dodici tirocini extracurricolari della durata di tre mesi del Progetto PNRR Percorsi di Autonomia per Persone con Disabilità. Presentato nella Sala Tamborrino del Comune di Trani, (Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Sub Investimento 1.2, con risorse dell’Unione Europea – Next Generation EU (CUP C84H22000050007) promosso dall’ambito territoriale sociale Trani – Bisceglie, che sottolinea il lavoro svolto dagli uffici competenti delle due città. L’iniziativa mira a promuovere l’autonomia personale e l’inclusione socio-lavorativa delle persone con disabilità, attraverso strumenti concreti e misurabili con l’ausilio della società IFOR PMI Prometeo Puglia ETS, che si dedicherà allo sviluppo delle competenze digitali e alla promozione del lavoro, anche a distanza.

Con un Avviso Pubblico di imminente pubblicazione, saranno attivati 12 tirocini extracurriculari della durata di tre mesi, destinati a persone con disabilità ad alto funzionamentoresidenti nei Comuni di Trani e Bisceglie, già coinvolte in un percorso specialistico su competenze digitali, soft skills e sicurezza sul lavoro.

I tirocini, regolati dalla Legge Regionale 10 novembre 2023 n. 26, prevedono un impegno di 25 ore settimanali, un’indennità mensile di 600 euro per ciascun beneficiario e un rimborso di 300 euro mensili per il tutor aziendale, oltre alla copertura Inail e responsabilità civile interamente finanziate dal progetto. Le aziende ospitanti, con sede operativa a Trani e Bisceglie, non sosterranno costi per l’indennità e potranno contare su uno sportello di assistenza dedicato, dall’attivazione al monitoraggio finale.

L’Ambito avvierà inoltre una collaborazione con Arpal Puglia, coinvolgendo i Centri per l’Impiego di Trani e Bisceglie per facilitare l’incontro tra imprese e beneficiari.

L’assessore alle politiche Sociali del Comune di Bisceglie, Roberta Rigante, evidenzia la grande soddisfazione per le opportunità di finanziamento del Pnrr: “Dopo la candidatura tutti gli uffici hanno svolto un lavoro intenso e faticoso per raggiungere l’obiettivo. Noi aggiungiamo un passo. Oltre agli immobili di Trani a Bisceglie, i principi di uguaglianza e di pari opportunità troveranno plasticamente realizzazione: il dopo di noi si costruisce con il durante noi, e questi tirocini ne sono la prova. Ci rivolgiamo al tessuto commerciale. La comunità circolare significa far interagire le istituzioni con il terzo settore e poi con le aziende private, senza le quali non potremmo fare nulla”.