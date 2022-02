Ambiente, teatro, cinema, lingue e giornalismo: al via i Pon della scuola “Monterisi”

Hanno preso il via presso la Scuola Secondaria di primo Grado “Riccardo Monterisi” di Bisceglie i progetti PON previsti dal Programma Operativo Nazionale – Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020. Sotto la guida della Dirigente Scolastica, prof.ssa Lucia Scarcelli, l’anno scolastico 2021-2022 continua ad offrire una ricca programmazione di attività con una serie di progetti che approfondiranno, nei prossimi mesi, numerosi ambiti di interesse, spaziando dalle scienze alle lingue straniere, dal giornalismo al cinema e al teatro.

Per il secondo anno, i ragazzi e le ragazze dell’istituto biscegliese formeranno una vera e propria redazione giornalistica nell’ambito del progetto “Monterisi News”, collaborando alla creazione di un giornale scolastico online che impareranno autonomamente ad arricchire e aggiornare attraverso i più diffusi e utilizzati “sistemi di gestione dei contenuti”.

I moduli “La fabbrica dei sogni” e “Nella Terra di nessuno” vedranno invece gli studenti impegnati rispettivamente nell’esplorazione del linguaggio cinematografico (con la produzione di un cortometraggio finale) e in un percorso teatrale finalizzato alla sensibilizzazione rispetto alle tematiche ambientali, mediante una serie di laboratori creativi.

Il tema ambientale sarà al centro anche del modulo “ABC…Ambiente Biodiversità”, che si propone di sviluppare temi inerenti alle strategie di gestione dell’ambiente urbano e delle aree naturali protette. Verranno realizzate iniziative che punteranno a ridurre gli sprechi, a favorire il riciclo, il riuso e la mobilità sostenibile.

Infine i due moduli di lingua inglese, “It’s up to you!” e “Keep it up!”, offriranno agli alunni l’opportunità di conseguire la certificazione Cambridge PET di livello B1 attraverso l’attivazione di un progetto di gemellaggio elettronico eTwinning e lezioni con madrelingua inglese. Si darà spazio a metodologie innovative di apprendimento attraverso l’uso di strumenti digitali e attività di cooperative learning.