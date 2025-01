Alzheimer, a Bisceglie un corso per informare e sostenere le famiglie

“Alzheimer: conoscere per amare, sostenere per affrontare”: al via, con questo slogan, un Corso concepito dal lavoro sinergico tra Universo Salute – sede di Bisceglie, Rotary Club Bisceglie e l’Associazione Alzheimer Bat ODV. L’obiettivo è quello di supportare, sostenere ed informare i caregiver, i familiari e tutti coloro che si prendono cura delle persone affette da decadimento cognitivo ed Alzheimer.

I caregiver – familiari rappresentano una risorsa cruciale nel prendersi cura di una persona affetta da Alzheimer. Tuttavia, tale ruolo comporta numerose sfide, tra cui la necessità di comprendere la progressione della malattia ed i comportamenti indicanti distress, la gestione delle difficoltà quotidiane, come l’orientamento, l’igiene personale, la sicurezza e l’alimentazione, il mantenimento di una comunicazione efficace con il paziente, anche in presenza di perdita del linguaggio, il bilanciamento tra le esigenze del paziente e il benessere personale del caregiver, oltre alla gestione dello stress e delle emozioni legate al carico assistenziale. Un percorso formativo dedicato offre ai familiari strumenti pratici, competenze emotive e strategie utili per affrontare queste sfide con maggiore consapevolezza ed efficacia.

Il corso è rivolto a quanti sono vicini a persone affette da patologie a carattere neurodegenerativo. La partecipazione al percorso è gratuita e rivolta a tutti i familiari di utenti già presi in carico e a chiunque desideri avvicinarsi a tali tematiche. Il percorso di formazione per i familiari ha l’obiettivo di fornire strumenti al caregiver per rendere efficace la relazione d’aiuto. Attraverso tale corso sarà possibile acquisire maggiore conoscenza della malattia, che permetterà ai destinatari di sviluppare risorse e strategie utili per affrontare le situazioni quotidiane con maggiore serenità, migliorare le competenze assistenziali: insegnare pratiche per la gestione della vita quotidiana del paziente, rispettandone la dignità e le esigenze personali, favorire il benessere emotivo del caregiver: fornire strumenti per prevenire il burnout, affrontare lo stress e promuovere un equilibrio psicologico e promuovere il supporto reciproco: creare un ambiente in cui i familiari possano condividere esperienze, trovare supporto emotivo e confrontarsi con esperti.

Il corso sarà costituito da 8 incontri durante i quali si affronteranno varie tematiche inerenti le patologie neurodegenerative ed in particolare la malattia di Alzheimer. Nello specifico, durante gli incontri svolti a cadenza settimanale fino a marzo prossimo, verranno affrontati i seguenti temi: inquadramento teorico delle varie forme di patologia neurodegenerativa, relazione efficace con la persona fragile, valutazione e riabilitazione cognitiva e motoria, rete dei servizi e le modalità di accesso, aspetti legali legati alla patologia, il comportamento alimentare, la fede religiosa a supporto dei caregiver.

All’inizio del corso – che si svolgerà a Bisceglie, presso Universo Salute, U.O. Riabilitazione Alzheimer, Sala multimediale- Pad. 10-B – verrà consegnato un questionario volto ad indagare le aspettative dei familiari e al termine del corso un altro questionario volto ad indagare l’indice di gradimento. Al termine, verrà rilasciato un attestato a coloro i quali hanno frequentato almeno l’80% del percorso formativo. Il corso sarà preceduto dalla giornata del 12 gennaio prossimo in occasione della quale si effettueranno screening cognitivi gratuiti, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, all’interno del Politeama Italia. Tale evento sarà aperto a tutta la cittadinanza.

Il 20 gennaio, alle ore 17:00, è invece in programma la presentazione del corso, con i saluti istituzionali del Sindaco città di Bisceglie, Angelantonio Angarano, del Presidente Rotary Club Bisceglie Tatiana Dell’Olio, del Presidente Alzheimer Bat ODV, Nicola Ulisse, e del Direttore Amministrativo Affari Generali di Universo Salute, Marcello Paduanelli. A seguire, si parlerà della malattia di Alzheimer: prospettive diagnostiche e terapeutiche con interventi di Maria Giovanna Di Lernia, Responsabile Unità di Riabilitazione Alzheimer, Michele Papagni e Saverio Papagni, del Rotary Club Bisceglie. Tra i relatori del corso, nelle varie sessioni, ci saranno inoltre Margherita Caruso, Marina Taccardo e Francesco Terrenzio, Psicologi Unità Riabilitazione Alzheimer; Ada Sguera, Coordinatrice infermieristica Riabilitazione Alzheimer; Nunzia Imbriola, Infermiera Riabilitazione Alzheimer; Mariagrazia Laurora e Salvatore Pappalardo, Oss Riabilitazione Alzheimer; Ciro Croce e Pasquale Zecchillo, Educatori professionali Riabilitazione Alzheimer; Annamaria Salerno Assistente sociale Alzheimer Bat ODV; Mariangela Lopopolo, Assistente sociale Riabilitazione Alzheimer; Nicola Ulisse, Presidente Alzheimer Bat ODV; Anna Pellegrini, Fisioterapista Riabilitazione Alzheimer; Maria Cristina Cardo, logopedista Area Extra-Ospedaliera Universo Salute; Don Alessandro Farano, Cappellano Universo Salute.

Il percorso formativo per i familiari di persone affette da Alzheimer rappresenta un investimento importante nella qualità della cura e nella salute delle famiglie coinvolte. Non solo offre strumenti pratici e supporto emotivo, ma contribuisce a creare un ambiente più empatico e consapevole, capace di affrontare le sfide della malattia con resilienza e speranza.

Per informazioni e iscrizioni: 3351816123 – info@donuva.it; rotary.bisceglie@gmail.com– 3486507160.