Alunni e genitori del 2° Circolo Caputi all’opera per la pulizia delle spiagge

Una giornata di sole ha accolto docenti, alunni e genitori del 2° Circolo didattico Caputi, ed i ragazzi della Cooperativa “Uno tra noi” con i loro educatori che hanno scelto simbolicamente il 4 ottobre, festa di San Francesco, per pulire la prima e la seconda spiaggia dell’ex Macello in occasione del progetto “Puliamo il mondo tutti al mare“.

L’iniziativa si è svolta in collaborazione con Legambiente Bisceglie che nelle persone del presidente Alessandro Di Gregorio e della vicepresidente Loredana Acquaviva hanno fornito supporto logistico e tutte le istruzioni necessarie affinché la raccolta si svolgesse in sicurezza.

“Tutto il resto lo hanno fatto i bambini – si legge nella nota del 2° Circolo – il loro entusiasmo e la capacità di mettere le manine nei posti più impensati, qualcuno ha trovato un pezzo di conchiglia, ma era l’unica cosa che fa parte dell’ecosistema, mozziconi di sigaretta, pezzi di polistirolo delle cassette per il pesce, bottiglie di plastica, tappi, fazzoletti di carta in gran quantità hanno in breve riempito le capienti buste; i ragazzi più grandi hanno tirato su dalle fessure tra le pietre pezzi di rete da pesca, corde di barca e i commenti andando lungo la spiaggia erano di sdegno per tanta inciviltà. Tutti abbiamo potuto ascoltare – prosegue – gli esperti di Legambiente enumerare i danni che l’incuria dell’uomo produce, particolarmente interessante è stato l’accenno alle micro e alle nano plastiche che dalla spiaggia effettuano un viaggio che passando per l’apparato digerente dei pesci, i quali le scambiano per cibo, arrivano persino nel nostro cervello. Al termine del lavoro al momento dello stop dopo le opportune disinfezioni i bimbi con genitori e docenti hanno fatto merenda, avendo cura di lasciare la spiaggia pulita. Il bottino di caccia è stato poi portato sul marciapiedi e appoggiato ad un muretto, una nota stonata rispetto ai colori vivi del mare e del cielo”.

L’iniziativa si è svolta nell’ambito del tema che la Scuola ha scelto per il suo cammino annuale “I luoghi del cuore”.