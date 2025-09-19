Alunni e famiglie protagonisti di “Puliamo il Mondo” con Legambiente Bisceglie

Anche nel 2025 il circolo Legambiente di Bisceglie aderisce all’iniziativa nazionale “Puliamo il Mondo”, la storica campagna di sensibilizzazione ambientale che unisce cittadini, istituzioni e studenti in un grande gesto collettivo di cura del territorio.

L’appuntamento vedrà come protagonisti gli alunni del II Circolo Didattico: lunedì 22 settembre toccherà al plesso di via Fani, mentre martedì 23 saranno coinvolti i plessi Caputi e don Tonino Bello. Le attività di pulizia interesseranno le aree circostanti le scuole e vedranno impegnati centinaia di studenti insieme ai loro genitori, in un’esperienza educativa e partecipata.

La giornata non si limiterà alla raccolta dei rifiuti: al termine, infatti, i ragazzi daranno vita a un flash mob sulle note della Canzone della Terra, momento simbolico per ribadire l’importanza di gesti concreti a favore dell’ambiente. Seguirà un incontro informativo rivolto ai genitori, con approfondimenti su corretta alimentazione, economia circolare e sulla mappa di comunità dell’ecomuseo “Dal carsismo alle acque”.