Anche nel 2025 il circolo Legambiente di Bisceglie aderisce all’iniziativa nazionale “Puliamo il Mondo”, la storica campagna di sensibilizzazione ambientale che unisce cittadini, istituzioni e studenti in un grande gesto collettivo di cura del territorio.
L’appuntamento vedrà come protagonisti gli alunni del II Circolo Didattico: lunedì 22 settembre toccherà al plesso di via Fani, mentre martedì 23 saranno coinvolti i plessi Caputi e don Tonino Bello. Le attività di pulizia interesseranno le aree circostanti le scuole e vedranno impegnati centinaia di studenti insieme ai loro genitori, in un’esperienza educativa e partecipata.
La giornata non si limiterà alla raccolta dei rifiuti: al termine, infatti, i ragazzi daranno vita a un flash mob sulle note della Canzone della Terra, momento simbolico per ribadire l’importanza di gesti concreti a favore dell’ambiente. Seguirà un incontro informativo rivolto ai genitori, con approfondimenti su corretta alimentazione, economia circolare e sulla mappa di comunità dell’ecomuseo “Dal carsismo alle acque”.