Alluvione: O.E.R. Bisceglie ha inviato uomini e mezzi per aiutare le comunità romagnole

Anche per questa emergenza gli Operatori Emergenza Radio Bisceglie, quarantennale associazione cittadina, invia i propri mezzi e volontari per aiutare le comunità romagnole colpite dai noti eventi alluvionali.

Sono partiti domenica sera, 21 maggio, alla volta della città di Forlì insieme alla colonna mobile di protezione civile ANPAS della regione Puglia formata per questa prima tornata dall’O.E.R. Bisceglie, Associazione G. Marconi di Spinazzola, OER Trani, Associazioni Fratellanza Popolare San Vito dei Normanni, Protezione Civile Rutigliano e Serbari.

“Nello specifico la nostra associazione – si legge nella nota – ha inviato 4 volontari, un automezzo polisoccorso e un fuoristrada dotati di attrezzature per la logistica e moduli per il lavaggio delle strade e una idrovora carrellata ad elevata capacità (6000 Lt/min), necessarie per le operazioni di sfangamento e bonifica idraulica importantissime in queste fasi di soccorso e assistenza alla popolazione. I volontari resteranno fino al 28 maggio per poi essere avvicendati da altri volontari.