Alluvione Emilia-Romagna, raccolta di solidarietà presso la sede Confcommercio Bisceglie

La Confcommercio Bisceglie, d’intesa con altre realtà commerciali del territorio, per dare seguito alle iniziative avviate da Pedone Ferramenta e Fercolor, a cui va il ringraziamento dell’associazione di categoria, intende avviare una raccolta solidale in favore delle popolazioni dell’Emilia-Romagna colpite dalle alluvioni degli scorsi giorni e che ancora si teme possano imperversare sul territorio.

In mattinata, inoltre, è partito a cura delle imprese citate il materiale acquistato con la raccolta fondi organizzata nel corso della partita al campetto di Salnitro organizzata dal Comune di Bisceglie. Sono stati inviati stivali, indumenti impermeabili e tira acqua nella Città di Faenza, dove una nostra concittadina opera come volontaria dell’85° Nucleo Volontariato e Protezione Civile Associazione Nazionale Carabinieri, e con cui avremo contatti cercare di soddisfare ulteriori richieste.

Confcommercio Bisceglie è a disposizione di tutti coloro vogliano collaborare per dare un segno tangibile a supporto dell’Emilia-Romagna.

Presso la sede in via Capitano Francesco Gentile n. 13 a Bisceglie sarà possibile, negli orari di apertura, lasciare un proprio contributo che servirà all’acquisto di stivali, pale, attrezzature utili ad affrontare le emergenze abitative e urbanistiche, ma anche alimenti in scatola e generi di prima necessità che di volta in volta ci saranno richiesti.

Per informazioni: 0803921884 – ascombisceglie@gmail.com