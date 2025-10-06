All’Ospedale di Bisceglie iniziativa gratuita per la prevenzione della depressione post partum

In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, che si celebrerà il prossimo 10 ottobre, la Fondazione Onda ETS promuove la dodicesima edizione dell’iniziativa nazionale dedicata alla prevenzione e alla cura dei disturbi psichici. Grazie alla rete di ospedali con il Bollino Rosa e ai presidi dedicati alla salute mentale, in tutta Italia saranno offerti servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi: visite psichiatriche, colloqui di counselling psicologico, test di autovalutazione del rischio di depressione, conferenze e momenti divulgativi per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e sull’accesso tempestivo alle cure.

L’obiettivo è chiaro: rompere il muro dello stigma e del pregiudizio che ancora accompagna le patologie mentali, promuovendo una cultura della prevenzione che consenta di riconoscere e affrontare per tempo i segnali di disagio psicologico.

Tra le strutture protagoniste dell’iniziativa figura anche l’Ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie, premiato con tre Bollini Rosa nel dicembre 2023 per la qualità dei servizi offerti alle donne. Venerdì 10 ottobre, dalle 9 alle 12, il presidio sanitario ospiterà presso il Consultorio Familiare un info point dedicato alla salute mentale perinatale e un incontro aperto alle puerpere. Durante la mattinata, le partecipanti potranno effettuare una valutazione gratuita del rischio di depressione post partum attraverso un colloquio con uno psicologo e la compilazione di un apposito questionario. L’iniziativa è libera, gratuita e non necessita di prenotazione.

Fondata nel 2007, la Fondazione Onda ETS attribuisce il Bollino Rosa agli ospedali che si distinguono per l’impegno nella prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili, valorizzando un approccio clinico attento alle differenze di genere. Il network oggi conta 361 ospedali italiani, impegnati a garantire un modello di assistenza che promuove il diritto alla salute in modo equo e inclusivo, per le donne e per gli uomini.

Con questa iniziativa, Fondazione Onda ribadisce il proprio impegno nel portare la salute mentale al centro dell’attenzione pubblica, ricordando che curare la mente significa prendersi cura della persona nella sua interezza.