All’Ospedale di Bisceglie assegnati tre “Bollini Rosa”

Nuovo riconoscimento per l’Asl Bt, che durante la cerimonia biennale organizzata al Ministero della Salute a Roma ha ricevuto dalla Fondazione Onda sei Bollini Rosa: tre assegnati all’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Bisceglie, due al “Dimiccoli” di Barletta e uno al “Bonomo” di Andria. Un risultato che conferma l’impegno dell’Azienda sanitaria nella tutela della salute femminile e nella promozione della medicina di genere.

La Fondazione Onda, osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, premia ogni due anni gli ospedali che offrono servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili, garantendo percorsi assistenziali mirati e strutturati con particolare attenzione alle esigenze delle donne.

“Per la prima volta i presidi dell’Asl Bt passano da due a tre ospedali riconosciuti con i Bollini Rosa”, dichiara il Commissario straordinario Tiziana Dimatteo. “È un traguardo che testimonia il grande lavoro svolto nell’organizzare servizi e progetti dedicati alla medicina di genere. Un ringraziamento va a tutto il personale di Andria, Barletta e Bisceglie per l’impegno quotidiano verso le donne, dall’infanzia alla gravidanza, fino alla menopausa e all’età geriatrica. Siamo orgogliosi di questi risultati che ci incoraggiano a proseguire con determinazione”.

L’assegnazione dei Bollini Rosa avviene sulla base di una valutazione che riguarda quattro aree: presenza di specialità cliniche che trattano patologie specifiche femminili o che richiedono percorsi differenziati, qualità dei percorsi diagnostico-terapeutici, servizi di accoglienza e preparazione nella gestione di vittime di violenza fisica o verbale.

Nella foto da sinistra: dott.ssa Pierangela Nardella (Direttrice f.f. Ospedale Bisceglie), dott.ssa Federica Zendoli (Referente Bollini Rosa Ospedale Bisceglie)

