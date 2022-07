Allo Sporting Club di Bisceglie la presentazione del progetto S.A.R.A.

Domani, 22 Luglio alle ore 19.30, allo Sporting Club si terrà la presentazione del progetto S.A.R.A., promosso dalla società Expleo Italia S.p.A.

S.A.R.A. (Salute, Agricoltura, Riconversione Ambientale) è un progetto di ricerca promosso da Expleo Italia S.p.A. Sostenuto dalle ASL pugliesi convenzionate, co-finanziato dalla Regione Puglia e dal Ministero dello Sviluppo Economico.

S.A.R.A. si ripropone di raccogliere, da 1000 volontari tra i 18 ed i 60 anni, in buona salute e residente in Puglia, dati utili per lo studio e l’analisi delle interazioni tra salute, agricoltura ed ambiente.

L’ obiettivo è quello di intraprendere un percorso di ricerca olistico per lo studio delle interrelazioni di tre settori (salute, ambiente, agricoltura), non ancora ampiamente indagate a livello internazionale e realizzare un centro di competenza in Puglia volto ad essere uno dei nodi delle infrastrutture di ricerca europee per l’acquisizione e l’interpretazione dei dati negli ambiti di riferimento.

Interverranno:

Prof. Mario Latronico, Responsabile Tecnico scientifico Expleo Italia S.pa.

Dott. Pietro Spadavecchia, Account Manager Expleo Italia S.p.A.

Dott. Leonardo Ricchiuti, Project manager Expleo Italia S.p.A.