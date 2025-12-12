All’IISS “Dell’Olio-Cosmai” l’open day è all’insegna della solidarietà

Sabato 13 dicembre e domenica 14 dicembre l’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Dell’Olio – Cosmai” di Bisceglie apre le sue porte per due giornate di open day. Diverse le attività che coinvolgeranno il plesso Cosmai (professionale) con gli indirizzi Manutenzione e Assistenza Tecnica, Sociosanitario e Odontotecnico e il plesso Dell’Olio (Liceo Economico Sociale e Istituto Tecnico Economico) con il Liceo delle Scienze Umane opzione socio economica, ITE indirizzo Turismo, ITE indirizzo AFM (Amministrazione, Finanza e Marketing), ITE indirizzo SIA (Sistemi Informativi Aziendali)

È possibile visionare online il calendario completo degli openday e openlab, i piani di studio e gli sbocchi lavorativi per ciascun indirizzo al seguente link: https://www.iissdelloliocosmai.edu.it/openday-e-openlab-per-iscrizioni-a-s-2026-2027/. Attraverso lo stesso link è inoltre possibile prenotare l’openlab a cui si è interessati nelle 4 date previste.

L’open day sarà quindi un’occasione per scoprire l’offerta formativa dell’istituto, ma non solo. Dalle 10 alle 12.30, sarà allestito un banco speciale dedicato alla vendita benefica delle Pigotte dell’UNICEF realizzate con cura e creatività dagli studenti della scuola nell’ambito del progetto “Officina Inclusiva”.