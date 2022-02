All’IISS Cosmai di Bisceglie il primo seminario su stato professione di Odontotecnico

Riprendono all’I.I.S.S. “S. Cosmai” gli incontri dei progetti per i PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) dell’indirizzo Odontotecnico. Il primo seminario dell’“Odonto-Cosmail”, organizzato dalla Confartigianato Odontotecnici Barletta-Bari, si è tenuto in presenza, dopo due anni, lo scorso venerdì 11 febbraio, presso la sede biscegliese dell’Istituto che rappresenta un significativo punto di riferimento anche per altre scuole del territorio pugliese con le quali condivide i medesimi obiettivi.

Hanno presenziato all’incontro o.d.t. Vincenzo Musti, Presidente territoriale di Confartigianato Odontotecnici Barletta-BAT; il vice Presidente regionale, o.d.t. Franco Porcaro; il consigliere provinciale di Bari, o.d.t. Roberto Cappabianca; il responsabile del progetto, prof. Gioacchino Somma e il Dirigente scolastico dell’Istituto “S. Cosmai”, prof. Vito Amatulli, il quale ha portato i saluti di tutta la comunità scolastica.

Gli intervenuti hanno affrontato i temi dell’attuale stato dell’arte della professione di Odontotecnico e delle normative sulla sicurezza degli ambienti di lavoro, con particolare riferimento al rischio biologico che ogni laboratorio deve analizzare, intercettare ed evitare. Inoltre, si è rimarcata l’utilità dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, indispensabili per coloro che si accingono ad entrare nel mondo del lavoro con spirito costruttivo e con un approccio costantemente aggiornato.

Il prossimo appuntamento con l’“Odonto-Cosmail” si terrà venerdì 18 febbraio a partire dalle ore 10.00, con la diretta streaming di Stanislav SKPAH della Rhein 83, e vedrà la partecipazione, in collegamento sulla piattaforma Meet, degli studenti dell’Istituto “Don Tonino Bello” di Tricase.