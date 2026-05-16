Allerta meteo per vento su Bisceglie, Sindaco chiude cimitero e parchi in via precauzionale

La Sezione Protezione Civile della Regione Puglia ha diramato, con messaggio del 15 maggio, lo stato di allerta meteo gialla sul settore della Puglia centrale Adriatica, in cui è compresa Bisceglie, dalle ore 08.00 del 16 maggio e per le successive 12 ore per vento.

Sono previsti venti forti nord-occidentali, con raffiche di burrasca, in rapida estensione ai settori appenninici, in attenuazione nelle ore notturne.

Tale comunicazione ha portato il Sindaco Angarano a disporre in via precauzionale la chiusura del cimitero e di aree verdi e parchi pubblici recintati.