La Sezione Protezione Civile della Regione Puglia ha diramato, con messaggio del 15 maggio, lo stato di allerta meteo gialla sul settore della Puglia centrale Adriatica, in cui è compresa Bisceglie, dalle ore 08.00 del 16 maggio e per le successive 12 ore per vento.
Sono previsti venti forti nord-occidentali, con raffiche di burrasca, in rapida estensione ai settori appenninici, in attenuazione nelle ore notturne.
Tale comunicazione ha portato il Sindaco Angarano a disporre in via precauzionale la chiusura del cimitero e di aree verdi e parchi pubblici recintati.