Allerta meteo arancione sul territorio di Bisceglie a partire da questa notte

La Sezione Protezione Civile della Regione Puglia ha diramato, con il messaggio n.2 del 18 ottobre, lo stato di allerta meteo arancione sul settore della Puglia centrale Adriatica, in cui è compresa Bisceglie, dalle 00.00 alle 20.00 di sabato 19 ottobre. Sono previste precipitazioni diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale sulla Puglia meridionale, con quantitativi cumulati da moderati a elevati. Da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centrale, con quantitativi cumulati generalmente moderati. Sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del centro sud peninsulare, con quantitativi cumulati puntualmente moderati.

Inoltre, con il messaggio n.3 è stato diramato lo stato di allerta gialla sul settore della Puglia centrale Adriatica, in cui è compresa Bisceglie, dalle 08.00 di sabato 19 ottobre e per le successive 36 ore per venti da forti a burrasca sud orientali.

Si raccomanda di osservare le buone norme comportamentali indicate dalla Protezione Civile.