Allerta meteo arancione per vento sul territorio di Bisceglie

La Sezione Protezione Civile della Regione Puglia ha diramato, con messaggio del 16 febbraio, lo stato di allerta meteo arancione sul settore della Puglia centrale Adriatica, in cui è compresa Bisceglie, dalle ore 00.00 del 17 febbraio e per le successive 20 ore. Sono previsti venti da forti a burrasca nord-occidentali. Mareggiate lungo le coste esposte.

Si raccomanda di osservare le buone norme comportamentali indicate dalla Protezione Civile.

I COMPORTAMENTI DA ADOTTARE IN CASO DI VENTI E MAREGGIATE:

https://www.protezionecivile.gov.it/it/approfondimento/in-caso-di-venti-e-mareggiate