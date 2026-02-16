La Sezione Protezione Civile della Regione Puglia ha diramato, con messaggio del 16 febbraio, lo stato di allerta meteo arancione sul settore della Puglia centrale Adriatica, in cui è compresa Bisceglie, dalle ore 00.00 del 17 febbraio e per le successive 20 ore. Sono previsti venti da forti a burrasca nord-occidentali. Mareggiate lungo le coste esposte.
Si raccomanda di osservare le buone norme comportamentali indicate dalla Protezione Civile.
I COMPORTAMENTI DA ADOTTARE IN CASO DI VENTI E MAREGGIATE:
https://www.protezionecivile.gov.it/it/approfondimento/in-caso-di-venti-e-mareggiate