Allerta meteo arancione per precipitazioni nel territorio che comprende Bisceglie

La Sezione Protezione Civile della Regione Puglia ha diramato, con messaggio n.2 del 15 ottobre, lo stato di allerta meteo arancione sul settore della Puglia centrale Adriatica, in cui è compresa Bisceglie, dalle 00.00 di giovedì 16 ottobre per le successive 20 ore.

Sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere temporalesco specie sui settori meridionali, con quantitativi cumulati generalmente moderati, fino a puntualmente elevati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati moderati. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Si raccomanda di osservare le buone norme comportamentali indicate dalla Protezione Civile.