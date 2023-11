Allerta gialla causa pioggia e vento sul territorio di Bisceglie

La Sezione Protezione Civile della Regione Puglia ha diramato lo stato di allerta meteo gialla su tutti i settori della regione, tra cui quello della Puglia centrale Adriatica in cui è compresa Bisceglie, sia per il rischio pioggia, sia per forte vento fino alle ore 20 di oggi, 23 novembre.

In particolare, sono attese precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori interni occidentali, con quantitativi cumulati moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del territorio regionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Previsti anche venti da forti a burrasca dai quadranti orientali specie su Puglia meridionale.