Alle Vecchie Segherie Mastrototaro il focus di INU Puglia su transizione ecologica

Il 4 aprile, alle ore 9:30, si terrà il terzo evento del ciclo “P.E.R. LA PUGLIA – Paragona, Esamina, Rielabora verso la nuova legge urbanistica della Regione Puglia”, organizzato dall’Istituto Nazionale di Urbanistica (INU) Puglia. Il convegno, intitolato “Transizione ecologica, cambiamento climatico, assetto idrogeomorfologico, forestazione urbana, valutazione ambientale strategica”, avrà luogo presso le Vecchie Segherie Mastrototaro e sarà un’altra importante occasione di confronto sui temi cruciali dell’urbanistica e della sostenibilità ambientale.

A dare il via ai lavori, i saluti istituzionali di Angelantonio Angarano, Sindaco del Comune di Bisceglie, e di Stefano Lacatena, Consigliere delegato per l’Urbanistica della Regione Puglia, insieme ai rappresentanti degli Ordini Professionali. La moderazione sarà affidata a Francesco Rotondo, Presidente di INU Puglia, che introdurrà il tema del convegno. A seguire, si terranno gli interventi di esperti del settore, tra cui Carlo Alberto Barbieri, professore Ordinario di Urbanistica del Politecnico di Torino, che approfondirà il ruolo dell’ambiente nella proposta dell’INU sulla “Legge nazionale di Principi e norme generali del governo del territorio e la pianificazione”. Francesco Domenico Moccia, Segretario Generale dell’INU, e Bruno Discepolo, Assessore della Regione Campania, discuteranno “La questione ambientale nella Legge urbanistica della Regione Campania”.

Gli interventi successivi saranno a cura di Giuseppe Angelini, Dirigente della Sezione Urbanistica della Regione Puglia, Vincenzo Lasorella, Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia, e Rosa Marrone, Responsabile del Coordinamento dei Procedimenti V.A.S. regionali e Coordinamento Amministrativo V.Inc.A. della Regione Puglia che potranno evidenziare le modalità più opportune per far tesoro dell’esperienza campana nel regime giuridico della regione Puglia. Dopo i contributi degli esperti, prenderà avvio il laboratorio partecipativo, coordinato da Andrea Gelao della società Conetica, per raccogliere le opinioni e le proposte dei partecipanti sul futuro dell’urbanistica pugliese. Le conclusioni del convegno saranno affidate al Presidente Francesco Rotondo, mentre l’organizzazione dell’evento è stata curata dall’arch. Giacomo Losapio, Dirigente del Comune di Bisceglie.

Il Presidente di INU Puglia, ing. Francesco Rotondo, ha dichiarato: “Con questo terzo incontro proseguiamo il nostro percorso partecipativo con l’obiettivo di costruire una nuova legge urbanistica per la Puglia che risponda alle sfide della transizione ecologica e del cambiamento climatico. I temi trattati oggi sono fondamentali per garantire un futuro sostenibile per il nostro territorio. Il modello di sviluppo economico e sociale che l’urbanistica disciplina nelle sue conseguenze sul territorio ha bisogno di essere rivoluzionato rendendo l’ambiente il suo punto di partenza e promuovendo la resilienza delle nostre città. Questo percorso, che stiamo realizzando con l’apporto di esperti del settore, segna una tappa significativa nella creazione di una legge che, partendo dal principio di sostenibilità, sia in grado di rispondere alle esigenze delle generazioni future. In questo contesto, il nostro impegno come INU Puglia è volto a facilitare il dialogo tra le istituzioni, i professionisti e la comunità, per costruire insieme la Puglia del futuro. Ricordo che il convegno è aperto a tutti i professionisti e cittadini interessati, con l’intento di raccogliere contributi che possano arricchire il dibattito e la proposta di legge urbanistica per la nostra Regione Puglia.”