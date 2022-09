Alla biscegliese Fabiana Leuci il titolo di Miss Sport Givova Puglia / FOTO

Fabiana Leuci, 18 anni di Bisceglie, studentessa all’Istituto Tecnico con specializzazione nel settore turistico, è Miss Sport Givova Puglia.

Ad incoronarla, nella settima Finale Regionale di Miss Italia Puglia tenutasi a Quasano, in Piazza Rotonda il 30 agosto, la presidente di giuria Marianna Scarangella, Presidente della Pro Loco di Toritto e Quasano, e Paolo Scicutella, Presidente provinciale Fenimpresa; con loro in giuria anche Michelangelo De Chirico, Sindaco di Terlizzi, Paola Abbrescia, funzionario comunale, Paolo Bevilacqua, industriale, Tommaso Scicutella, esperto in estetica di restauro, e Mariangela Stufano, Miss Puglia 2000.

A presentare lo spettacolo, la talentuosa modella Lucy Bello, prefinalista nazionale con il titolo di Miss Sport nel 2019, e Christian Binetti, tra le altre cose presentatore del programma Palcoscenico Miss Italia Puglia, in onda sulla stessa emittente, che da sempre vicino a tematiche sociali porta sul palco un apprezzatissimo monologo contro la violenza sulle donne.

Ad allietare la serata la portentosa voce del tenore Luigi Cutrone, le esilaranti incursioni di Emanuele Tartanone, attore comico del Mudu’, l’esibizione della Ginnastica Ritmica Double Fire.

L’evento, è stato organizzato dalla esclusivista regionale Carmen Martorana Eventi in collaborazione con il comune di Toritto, la Pro Loco Toritto – Quasano e Fenimpresa Bari.

Si ringrazia per la preziosa collaborazione: LILT Lega Italiana Lotta Tumori sez Bat Pres. Michele Ciniero, Ufficio Moda Italia, Roma Immobiliare di Francesco Minervini, Decaro Caffè.