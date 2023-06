Al via Open! Esposizione di lavori e proposte degli architetti biscegliesi

A partire da venerdì 23 giugno fino a domenica 25 giugno, dalle ore 18.00 alle ore 22.00, il giardino annesso al Castello di Bisceglie, grazie all’Associazione Zona Effe che ne ha favorito il riuso, ospiterà un’esposizione di lavori e proposte di architetti biscegliesi coordinata dal collettivo Archimisti. L’iniziativa rientra in una manifestazione nazionale che si svolgerà, negli stessi giorni, in tutta Italia, denominata Open!, mirante a sensibilizzare le comunità urbane ai temi della estetica architettonico.

La manifestazione accomuna idealmente tutti gli studi italiani in un unico grande evento diffuso su tutto il territorio nazionale nell’ambito del quale gli studi di architettura aprono contemporaneamente le loro porte al pubblico. È un’occasione per far conoscere il mondo dell’architettura al grande pubblico e ai non addetti ai lavori.

Open Studio Aperti nasce con l’idea di rappresentare nel senso più ampio l’intera categoria e non solo la singola attività professionale per avvicinare l’architetto al cittadino e far comprendere l’importanza dell’architettura e della figura dell’architetto.