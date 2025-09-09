Al via nuovo anno scolastico, Sindaco Angarano: “Senza scuola, non c’è futuro. Per nessuno”

«Cari bambini, cari ragazzi, è l’inizio di un nuovo anno scolastico. Per molti di voi, in questi giorni, sarà proprio il primo giorno di scuola: alla scuola dell’infanzia, tra i banchi della scuola primaria, nei corridoi della scuola media, nelle aule della scuola superiore. Che emozione!»

Così il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano nel messaggio di inizio anno scolastico agli studenti.

«Gli inizi spesso spaventano, ci si trova davanti a nuovi amici, nuovi docenti, nuove strutture, qualcuno può pensare di non essere all’altezza, di non essere pronto. Non è così. Vivete questo primo passo nel nuovo anno scolastico con entusiasmo, come un’opportunità di imparare, di conoscere, di crescere. Non siete soli: ci sono i compagni di classe, i maestri e i professori, i dirigenti scolastici, i vostri genitori, una città che fa il tifo per voi, un sindaco che è dalla vostra parte, che mette voi al centro di ogni decisione, che vede in voi il faro per ogni scelta amministrativa».

«Perché voi siete il nostro futuro, quelle future generazioni che alcuni anni fa, finalmente, sono state inserite in Costituzione. Potete toccarlo con mano con le cinque nuove mense scolastiche (ai plessi di via Martiri di via Fani, Caputi, san Giovanni Bosco, De Amicis e Angela Di Bari), i due nuovi asili nido (in via Padre Kolbe e all’interno del plesso Don Pasquale Uva), le due nuove scuole per l’infanzia (in Corso Dott. Sergio Cosmai e in via Carrara Gioia) e i lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza dei plessi scolastici don Pierino Arcieri e Riccardo Monterisi. 18 milioni di euro di investimenti che vanno ad incidere direttamente su di voi, sulle vostre famiglie e sul futuro dell’intera Città, a garantire spazi idonei, accoglienti e stimolanti per ogni studente».

«Un pensiero a tutti i dirigenti scolastici. Prima di tutto al prof. Mimmo Cosmai, che ci ha lasciati alcune settimane fa: il mondo scolastico biscegliese ha perso un esempio, una guida, un amico. E poi a Maura Iannelli, Teresa Tatulli ed Emilia Nenna, che hanno da poco accolto la sfida di guidare rispettivamente il Liceo ‘Da Vinci’, l’IISS ‘Dell’Olio-Cosmai’ e l’Istituto Comprensivo ‘Don Bosco-Battisti-Ferraris’, e a Marialisa Di Liddo, Giuseppe Tedeschi, Valentina De Gennaro, Lucia Scarcelli e Paolo Farina. A voi auguro davvero buon lavoro: le sfide educative da affrontare sono tante e so che ci metterete tutto l’impegno e la dedizione necessari. Nell’Amministrazione comunale troverete sempre un interlocutore attento al benessere e alle esigenze dei nostri bambini e ragazzi».

“L’anno scolastico non inizia solo per gli studenti, ma anche per docenti, personale scolastico e famiglie. A voi l’augurio di affrontare insieme tutte le sfide che derivano dall’educazione dei ragazzi, con spirito di collaborazione, nell’interesse dei più piccoli. Fidatevi gli uni degli altri e sono certo che, ognuno per il proprio compito, saprete contribuire alla crescita di cittadini responsabili, generosi, solidali, attenti alle persone, capaci di fare la differenza».

«Senza scuola, non c’è futuro. Per nessuno. E, per questo, cari studenti, dai più piccoli ai più grandi, date ogni giorno il meglio di voi senza riserve, puntate in alto, studiate, divertitevi, guardate ai docenti come un punto di riferimento, aiutateci a migliorare la nostra Bisceglie».