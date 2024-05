Al via l’iniziativa “DesTEENazione – Desideri in azione”

In un momento in cui le prospettive dei giovani sono fondamentali per la costruzione di un futuro migliore, l’Ambito Territoriale Sociale di Trani – Bisceglie lancia la progettazione di “DesTEENazione – Desideri in azione“, un’iniziativa che mette al centro le voci, i desideri e i sogni delle ragazze e dei ragazzi.

“L’ambizione di questo progetto è grande – si legge nella nota – creare uno Spazio Multifunzionale che funga da luogo di aggregazione, crescita, partecipazione e socializzazione per i giovani di Trani e di Bisceglie. Il progetto sarà candidato sull’Avviso Pubblico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali finanziato dal Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà 2021-2027, con l’obiettivo di trasformare i desideri dei ragazzi in azioni tangibili e significative”.

Il progetto sarà presentato alle istituzioni e a tutta la cittadinanza martedì 14 maggio alle ore 15.30, presso la Sala Tamborrino del Comune di Trani.

Sono invitati a partecipare soggetti pubblici/privati, enti del terzo settore e non solo, che operano nell’area minori e famiglie nelle città di Trani e Bisceglie, scuole, scuole di recupero, centri di formazione, associazioni sportive, centri diurni, centri polivalenti, parrocchie, oratori, gruppi scout, associazioni giovanili e tutti coloro che vogliono manifestare il proprio interesse.

Durante l’incontro sarà illustrato l’Avviso Pubblico e sarà presentata l’attività, condotta dall’Ambito Territoriale, di coinvolgimento e partecipazione dei ragazzi e delle ragazze che frequentano le scuole primarie e secondarie di Trani e Bisceglie. L’incontro sarà il punto di partenza per la costruzione della rete territoriale di soggetti pubblici/privati ETS e non solo che, condividendo le finalità del progetto, intendono supportare l’Ambito Territoriale.

Il progetto, attraverso cui saranno realizzate attività aggregative e socio educative – attività di strada – patti educativi di comunità (Get up) – azioni educative contro l’abbandono scolastico – attività a supporto alle figure genitoriali – accompagnamento psicologico ai ragazzi e promozione dell’intelligenza emotiva – tirocini di inclusione, dovrà essere supportato da forti alleanze con il territorio.

Per partecipare è necessario iscriversi al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoClwHMu-bxVMPONqY1lBQNqXTFa41ZuJv7cqqEtI6o9omBQ/viewform