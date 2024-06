Al via le domande per fornitura dei libri di testo per nuovo anno scolastico

A partire dalle ore 12.00 del 17 giugno e fino alle ore 12.00 del 31 luglio sarà possibile presentare la domanda per l’assegnazione del beneficio relativo alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e/o sussidi didattici per l’anno scolastico 2024/2025. Per coloro che non dovessero riuscire a consegnare la documentazione entro la scadenza, sarà possibile presentare la richiesta anche dalle ore 12.00 del 5 settembre fino alle ore 12.00 del 16 settembre 2024.

Le istanze dovranno essere inoltrate unicamente per via telematica attraverso la procedura online attiva sul portale www.studioinpuglia.regione.puglia.it alla sezione Libri di testo a.s. 2024/2025

L’agevolazione è rivolta alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di 1° grado e di 2° grado residenti nei comuni della Regione Puglia, appartenenti a nuclei familiari con un ISEE non superiore a 11.000 euro, elevato a 14.000 euro per le famiglie numerose con 3 o più figli.

È possibile ricevere assistenza contattando l’Help Desk telefonicamente allo 0808807404 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00); o via email all’indirizzo assistenza@studioinpuglia.regione.puglia.it e chat online.

Alla chiusura dei termini per la presentazione delle domande, prevista dalle due finestre temporali, la Regione Puglia e il Comune di Bisceglie avvieranno la procedura di verifica e controllo dei requisiti degli aventi diritto e successivamente rilasceranno il BUONO LIBRO DIGITALE, valido solo per l’acquisto dei libri di testo, da utilizzare unicamente presso le librerie convenzionate. Non sarà ammesso in alcun modo l’acquisto di materiale di cancelleria, diari, astucci e simili.