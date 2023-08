Al via le celebrazioni in onore di santa Maria degli Angeli e del Perdono di Assisi

La Parrocchia di san Lorenzo ha pubblicato il programma degli eventi in onore di santa Maria degli Angeli e del Perdono di Assisi previsti per l’1 e il 2 agosto.

Il 1° agosto alle 20:00 si svolgerà la solenne Celebrazione Eucaristica nella vigilia della Festa di santa Maria degli Angeli e della Perdonanza di Assisi (l’Eucarestia viene celebrata all’interno del giardino dell’orfanotrofio, ingresso via Vincenzo Caputi), alle 21:00 verrà celebrata l’Adorazione Eucaristica Comunitaria (il Santissimo Sacramento sarà portato in processione all’interno della chiesa dove sarà possibile adorare l’Eucarestia e confessarsi per lucrare l’indulgenza plenaria).

Mercoledì 2 agosto è il giorno della Festa di santa Maria e della Perdonanza di Assisi e sono previsti i seguenti appuntamenti: alle 9:00 si svolgerà la Celebrazione delle lodi Mattutine ed Esposizione turistica (durante tutta la mattinata sarà possibile confessarsi), alle 12:00 avrà luogo la celebrazione comunitaria dell’Ora Media e Reposizione Eucaristica, alle 19:00 si svolgerà la Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da Sua Ecc.za Mons. Leonardo D’Ascenzo, Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie. Al termine della celebrazione si procederà a svelare la tela di santa Maria degli Angeli che torna nella sua originaria collocazione. In tutte le celebrazioni Eucaristiche è possibile ottenere l’indulgenza plenaria.