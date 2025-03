Al via i lavori di costruzione della nuova chiesa parrocchiale Stella Maris

Presto partiranno i lavori di costruzione della nuova chiesa parrocchiale Stella Maris a Bisceglie. Lo ha annunciato l’Arcivescovo mons. Leonardo D’Ascenzo con una lettera alla comunità diocesana, diffusa oggi, di cui si porge il testo integrale:

«Carissimi e Carissime, desidero annunciare l’inizio dei lavori di costruzione del nuovo tempio della Parrocchia Stella Maris in Bisceglie. Domenica 30 marzo p.v. alle ore 11.00, infatti, con la benedizione della “prima pietra” entrerà nella fase dell’edificazione il percorso iniziato sin dalla istituzione della Parrocchia nel 2009 nella zona di “Salsello” lungo il tratto di costa verso Trani.

Sono certo che il tempio e le opere pastorali saranno un prezioso presidio per tutta la popolazione residente nel territorio parrocchiale e per quanti nel periodo estivo vi si recano per villeggiare.

La realizzazione dell’opera è da ascriversi in gran parte ai fondi 8 per mille che la Conferenza Episcopale Italiana destina alla edificazione di nuove chiese. Tuttavia, saranno indispensabili gli sforzi economici congiunti della nostra Arcidiocesi e della generosa e vivace Comunità parrocchiale.

Sin da ora desidero ringraziare quanti hanno permesso che l’articolato iter di progettazione e ottenimento del finanziamento abbia raggiunto il suo esito positivo. Lo stesso Comune di Bisceglie che si è sempre mostrato attento e disponibile alla realizzazione dell’opera. La stessa Comunità parrocchiale che non ha smesso di sperare.

Auguro, al contempo, all’impresa edile Lacogeit, agli artisti che realizzeranno le opere sacre, a tutti i professionisti e alle maestranze di lavorare in armonia di intenti perché il superamento di eventuali difficoltà e imprevisti aumenterà il valore di quanto compiuto insieme. A tutti chiedo di accompagnare con la preghiera il compimento del progetto di fare casa alla Chiesa parrocchiale».

Don Francesco Colangelo, parroco di Stella Maris, in una comunicazione ai fedeli della parrocchia, si è così espresso: «Da alcuni giorni nel terreno parrocchiale prospicente la Via Luigi Di Molfetta è stato apposto un cartello per informare i parrocchiani e i cittadini tutti dell’imminente avvio dei lavori di costruzione della nuova chiesa Stella Maris».

Inoltre, ha aggiunto: «sul terreno dell’erigenda chiesa, con la solenne celebrazione eucaristica il nostro arcivescovo Mons. Leonardo D’Ascenzo benedirà la Pietra che custodirà nelle fondazioni la memoria della nascita della nostra chiesa “Casa di Dio in mezzo alle case degli uomini”. Abbiamo lungamente atteso questo momento ed ora sono ora lieto di invitare tutti alla festosa celebrazione nella IV Domenica di Quaresima, propriamente detta la “Domenica della Gioia” per auspicare insieme un cristiano e prospero avvenire per la nuova Parrocchia di Stella Maris. Con i tempi necessari e con la partecipazione di tutti vedremo passo passo ergersi la “casa di mattoni” che ci renderà “chiesa” ancor più viva e palpitante».

La parrocchia Stella Maris è stata eretta canonicamente il 31 maggio 2009 dall’allora Arcivescovo mons. Giovan Battista Pichierri, nel territorio biscegliese di Salsello, in via Luigi di Molfetta 147, dove fu posto un prefabbricato, tuttora sede di svolgimento delle attività della parrocchia. Nel contempo il medesimo Arcivescovo nominava parroco don Francesco Dell’Orco. Dovendo questi passare ad altro incarico, mons. Pichierri, in data 1 settembre 2016, nominò nella qualità di parroco don Francesco Colangelo.