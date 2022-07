Al via la settima edizione di DigithON: oggi tra gli ospiti Letta e Pinuccio

Al via DigithON 2022, la più grande maratona digitale italiana che torna in presenza, dal 7 al 10 luglio alle Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie: quattro giorni non-stop con una full immersion nel mondo del digitale, 48 ore di competition tra le 100 startup finaliste, confronto con le aziende, formazione, grandi eventi e momenti di approfondimento con nomi di primo piano delle istituzioni e delle imprese.

Si parte domani in Piazza Castello, con gli appuntamenti serali aperti al pubblico dopo due anni di stop a causa della pandemia, che avranno tutti inizio alle 19.30: dopoi saluti di Francesco Boccia, ideatore e fondatore della manifestazione, si entrerà subito nel vivo con l’intervento della giornalista del TG1 Barbara Carfagna su “Politica e Metaverso” che proseguirà intervistando Enrico Letta,Segretario del Partito Democratico,su“La democrazia e le sfide del mondo digitale”. Il benvenuto di Letizia D’Amato, presidente DigithON, introdurrà quindi Mariangela Marseglia, Country manager Italia, Spagna, Portogallo di Amazon, che sarà intervistata dal direttore di Milano Finanza Roberto Sommella su “Il ruolo dell’innovazione e della sostenibilità nella crescita aziendale” e, per concludere, “Travolti da un insolito digitale nell’azzurro mare d’agosto”, contributo dell’inviato di “Striscia la Notizia” Pinuccio.

La gara tra le startup avrà inizio venerdì 8 luglio alle 9 alle Vecchie Segherie: gli inventors saranno accolti da Francesco Boccia che darà il via alla maratona coordinata da Giuseppe Mastrodonato, CTO e CoFounder DigithON, ed Ennio De Iapinis, Lawyer e CoFounder DigithON. Come sempre i finalisti avranno a disposizione 5 minuti per presentare il loro pitch alla platea di investitori e risponderanno alle domande degli analisti per vincere l’ambito trofeo DigithON 2022 e gli altri numerosi premi messi a disposizione dalle aziende partner. Il primo classificato a DigithON 2022, decretato dal comitato scientifico insieme alle votazioni on-line, riceverà un assegno di €10.000 offerto da Confindustria Bari e BAT. In palio altri 6 riconoscimenti tra borse di studio, premi in denaro e percorsi di accelerazione messi a disposizione dalle aziende partner, per un valore complessivo di oltre 50.000 euro. Per supportare e far vincere la propria startup preferita si può partecipare anche online sul sito www.digithon.it.

Nel corso della maratona non mancheranno gli spazi dedicati alla formazione con i DigithON Boot Camp, corsi di programmazione gratuiti a cura di AuLab che si terranno presso il Castello, l’8 e il 9 luglio dalle 17 alle 19. Inoltre, nelle sale del Castello sarà allestita “8 bit Generation – Mostra di Retrocomputing”, un’esposizione di macchine dell’epoca accese e funzionanti. Per approfondire, alle ore 19, si terrà un talk a cura di Giancarlo Valente di AuLab e Roberto Di Leo di eMinds: un viaggio nella storia dell’informatica casalinga, attraverso i primi anni e i personaggi americani e inglesi che hanno segnato la storia dei computer a 8 bit, come Jack Tramiel e Clive Sinclair, rispettivamente protagonisti della Commodore (USA) e della Sinclair (UK). E ancora, ci sarà una sala “LooperSpace” ad accesso libero dedicata alla virtual reality, messa a disposizione da The Portal, che permetterà agli utenti di immergersi nel Metaverso, tra esperienze gaming ed educational. Per partecipare basta prenotarsi su https://www.digithon.it/bootcamps

Tra i partner di DigithON i nomi delle più importanti imprese italiane, le Over the Top, i grandi investitori e alcuni tra i principali operatori finanziari del nostro Paese: Confindustria Bari e BAT, TIM, Intesa Sanpaolo, Enel, Poste italiane, Ferrovie dello Stato Italiane, GoBeyond powered by Sisal, Gruppo Norba, Google, Mediaset, Meta, Nexi, Fincons Group, Philip Morris Italia, AIFI, Aulab, Bitdrome, Digital Magics, B4i – Bocconi For Innovation, Distretto Produttivo dell’Informatica, RDS 100% GRANDI SUCCESSI, GSS, Maldarizzi, Pugliareport. Partner istituzionali: Politecnico di Bari, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Università del Salento.