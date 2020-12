Al via la “Lotteria degli scontrini” per abbattere l’uso del contante / COME SI PARTECIPA

Da martedì 1° dicembre è partita, dopo lo slittamento dovuto alla pandemia (il via era previsto per il 7 agosto 2020), la “Lotteria degli scontrini”.

Sul sito www.lotteriadegliscontrini.gov.it è possibile richiedere il «codice lotteria», vale a dire un codice in formato alfanumerico e a barre abbinato al codice fiscale (quindi unico per ogni residente in Italia). Tale codice dovrà essere presentato in cassa a ogni pagamento con carte e bancomat per partecipare così alle estrazioni. Ha diritto di partecipare all’estrazione chi acquista beni e servizi di importi pari o superiore a 1 euro. Le estrazioni si terranno a cadenza settimanale, mensile e annuale per singoli premi che potranno arrivare fino a 5 milioni di euro. La lotteria prevede estrazioni “ordinarie” ed estrazioni “zero contanti”. Per sintetizzare: chi paga con bancomat, carta di credito e carta di debito partecipa a entrambe le estrazioni.

Per partecipare alla Lotteria occorre essere in possesso del proprio “codice lotteria” che verrà in seguito abbinato allo scontrino. Non serve alcuna registrazione, è necessario solo digitare il proprio codice fiscale sul Portale per ottenere online un codice alfanumerico. Dopodiché occorre stampare il codice lotteria o salvarlo sul proprio smartphone o tablet. In caso di smarrimento, basta ritornare sul portale, inserire nuovamente il codice fiscale e ottenere un nuovo codice lotteria riservato a ciascuno di noi.

Si deve mostrare il codice lotteria al negoziante al momento dell’acquisto. Il codice viene abbinato allo scontrino della spesa. Ogni scontrino dà vita a un numero di “biglietti virtuali” della lotteria pari a un biglietto per ogni euro di spesa, con un arrotondamento se la cifra decimale supera i 49 centesimi (per esempio: con 1,50 euro di spesa si ottengono due biglietti). Più grande è l’importo speso maggiore sarà il numero di biglietti che verranno emessi, fino a un massimo di 1.000 biglietti per acquisti di importo pari o superiore a 1.000 euro.

Nella fase iniziale non faranno parte della lotteria gli acquisti effettuati in farmacia, parafarmacia, ottici, laboratori di analisi e ambulatori veterinari, per i quali il cliente comunica il codice fiscale. Esclusi anche gli acquisti che prevedono che il consumatore richieda all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale al fine di usufruire di detrazioni o deduzioni fiscali.

I premi non saranno assoggettati ad alcuna tassazione. La vincita è pagata direttamente dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli accreditandola su bonifico bancario o con assegno circolare non trasferibile. Le estrazioni “ordinarie” premiano solo i consumatori con i seguenti premi:

* Sette premi di 5.000 euro ciascuno ogni settimana;

* Tre premi da 30.000 euro ciascuno ogni mese;

* Un premio di 1 milione di euro ogni anno.

Le estrazioni “zerocontanti” premiano sia il consumatore sia il negoziante:

* Quindici premi da 25.000 euro ciascuno per il consumatore e quindici premi da 5.000 euro ciascuno per l’esercente, ogni settimana;

* Dieci premi di 100.000 euro ciascuno per il consumatore e dieci premi di 20.000 euro ciascuno per l’esercente, ogni mese;

* Un premio di 5.000.000 di euro per il consumatore e un premio di 1.000.000 di euro per l’esercente, ogni anno.

La notifica della vincita avverrà tramite sms, e-mail o instant messaging se i relativi dettagli sono stati forniti dal consumatore nell’area riservata del Portale Lotteria. Chi vince riceve anche una comunicazione formale che può avvenire in due modi: 1) tramite una Pec inviata all’indirizzo che il consumatore ha indicato sul Portale Lotteria; 2) tramite una raccomandata con ricevuta di ritorno che viene recapitata all’ultimo domicilio fiscale conosciuto dall’Agenzia.